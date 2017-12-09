پاسخ باشگاه ذوب آهن به اظهارات سرپرست تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ذوب آهن اصفهان با صدور بیانیه ای نسبت به مصاحبه اخیر سرپرست تراکتورسازی تبریز واکنش تندی نشان داد. در این بیانیه آمده است:

هرچند این روزها و با بر روی پرده شفافیت افتادن بحث قدیمی جادو و خرافه گری در سطح اول فوتبال ایران، دیگر هیچ مساله ای در این فوتبال جای تعجب و شگفتی ندارد، اما در این میانه مصاحبه تند، غیرمنطقی و خارج از اصول اخلاق و مروت ورزشی "کاظم محمودی" سرپرست کم تجربه و ناپخته تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، تعجب همگان را برانگیخت.

مصاحبه ای که به ظاهر در پاسخ به گفتگوی معمولی "علی شجاعی" سرپرست باتجربه و قدیمی تیم فوتبال ذوب آهن منتشر شده است. قابل توجه آن که در این مصاحبه سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن بدون کوچکترین توهین و افترایی تنها به بحث چگونگی حضور سرباز بازیکنان ذوب آهن در تیم فوتبال تراکتورسازی پرداخته است و از شیوه تماس و جذب بازیکنان جوان و کلیدی ذوب آهن توسط مسئولان باشگاه تراکتورسازی، گلایه دوستانه ای کرده است.

و اما سرپرست عصبانی و جوان تیم فوتبال تراکتورسازی که تنها هفت ماه است دراین پست به کار مشغول شده و با توجه به این که با مدرک مربیگری A فوتبال آسیا، کارنامه کاری و فنی موفقی را تاکنون نداشته و با رانت و لابی "ایوب ذوالفقاری" سرپرست پیشین و کارکشته تراکتورسازی را خانه نشین کرده است، در یک مصاحبه بلند و مفصل هرگونه افترا و تهمتی را ناجوانمردانه نثار باشگاه ذوب آهن و مسئولان و مدیران این باشگاه کرده و با زیر سوال بردن بودجه های مشخص و شفاف باشگاههای صنعتی همچون ذوب آهن فرافکنی کرده و عملکرد غیرقانونی خود و مجموعه اش را در جذب ستاره های سرباز ذوب آهن بدین شکل توجیه نموده است.

جالب تر آنکه در این مصاحبه ایشان بارها باشگاه ذوب آهن و دیگر باشگاههای صنعتی را به سوء استفاده از سفره بیت المال و بودجه های دولتی متهم کرده است و سوال این جاست که باشگاه تراکتورسازی در طی این سال ها از کدام سفره ارتزاق کرده و هزینه های میلیاردی بدون حاصل خود را از کدام منبع بدست می آورند!؟

این در حالی است که شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان حامی و اسپانسر اصلی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان که چند سالی است اکثریت سهام خود را به حوزه و سازمان خصوصی دیگری منتقل کرده است، به عنوان یک شرکت عظیم و مادر صنعتی و مطابق با قانون، درصد ناچیزی از بودجه و درآمد خود را به باشگاه ذوب آهن اختصاص می دهد و قابل توجه دوستان اینکه بودجه مصوب باشگاه ذوب آهن با حدود یازده رشته و درهمه رده های سنی بانوان و آقایان در فصل جاری و با توجه به مشکلات موجود و امر مقام ولایت مبنی بر تلاش در جهت اقتصاد مقاومتی، به نسبت فصل گذشته با افت ۵۰ درصدی روبرو شده است که جای تامل دارد و بدون تردید جزء کمترین بودجه ها در میان باشگاههای دولتی و از جمله باشگاه تراکتورسازی بوده است.

علی ایحال، هرچند تک تک گفته های خام و خشم آلود و تهمت های گوناگون و غیراخلاقی سرپرست بی تجربه تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز قابل پاسخگویی و البته قابل شکایت و پیگیری حقوقی می باشد، اما ضمن محفوظ داشتن حق شکایت بخش حقوقی باشگاه و کارخانه معظم ذوب آهن به عنوان جبهه اول صنعت کشور، به همین اندک بسنده می کنیم.

نکته دیگر آن که خود آقای سرپرست در قسمتی از این مصاحبه که به هر حال راهی برای معروف شدن اشخاص بی نام و نشان می باشد، تلویحا اعتراف کرده اند که پیش از پایان نیم فصل با بازیکنان سرباز باشگاه ذوب آهن در پشت پرده و مخفیانه و به طور غیر رسمی مذاکره کرده اند. فراموش نکنیم که در سالیان اخیر و گذشته، باشگاه ذوب آهن با انتقال بازیکنانی همچون "قاسم حدادی فر"، "سینا عشوری" و "هادی محمدی" سه بازیکن اصلی و تعیین کننده خود به عنوان سرباز بازیکن به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بدون هیچ مشکل و ماجرایی موافقت کرده است، چرا که مدیریت وقت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز از راه و مسیر رسمی و قانونی به جذب و به کارگیری این بازیکنان اقدام نمود و حتی سینا عشوری جوان اول فوتبال ذوب آهن را که از دوران کودکی و نوجوانی در آکادمی فوتبال باشگاه ذوب آهن رشد کرده بود حتی بعد از پایان خدمت مقدس سربازی و به خاطر درخواست هواداران پرشور و قابل احترام تبریزی، به این تیم دادیم، اما حرف اصلی این است که تطمیع مالی سه بازیکن اصلی ذوب آهن با پیشنهادهای عجیب و غریب و آن هم پیش از پایان نیم فصل رقابتهای لیگ، عملی نابخشودنی و غیرقابل پذیرش است.

نکته دیگر اینکه برخلاف گفته کذب و مداخله گرانه آقای سرپرست، بازیکنان ذوب آهن هیچگونه مشکلی با سرمربی و کادر فنی تیم فوتبال و همچنین مدیریت باشگاه نداشته و در مصاحبه های خود نیز به این مساله اشاره کرده اند.

درهرحال کمترین انتظار باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان به عنوان یک باشگاه حرفه ای این بود، که سردار آجرلو به عنوان یک استخوان خرد کرده در حوزه مدیریت ورزشی، خود پا به میان گذاشته و از مصاحبه شخص بی تجربه ای که ساز و کارهای امور نقل و انتقالات فوتبال و قوانین و آئین نامه های ورزشی را نه می داند و نه می شناسد، جلوگیری می کردند.

نکته پایانی آنکه، با پیروی از مکتب اصیل اخلاقی و ورزشی خود و به احترام به هواداران خوب و اصیل ترکتورسازی تبریز این بحث را مختومه می داند و امیدواریم که بازیکنان با اخلاق و ارزشمند تیم فوتبال ذوب آهن دوران مفید و پر موفقیتی را در این تیم سپری کرده و برای هواداران پرشور آذری، افتخار و شادی بیافرینند.