به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمترین اقدامات ۱۰۰ روزه این معاونت را اعلام کرد.

تعیین حوزه‌های اولویت‌دار پژوهشی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تعریف مشوق‌های کارا برای پژوهش‌های کارشناسی ارشد و دکتری منجر به فناوری و ثبت اختراع از جمله اقدامات این معاونت اعلام شده است.

از دیگر اقدامات این حوزه، نهایی کردن ۱۲ سامانه علمی و تحقیقاتی از جمله سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی، منبع یاب، لیست مجلات نامعتبر و سامانه اعلام نتایج پژوهش های علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور بوده است.

تدوین ماموریت های مراکز تحقیقاتی بر اساس اولویت های ملی پژوهش نیز از دیگر اقدامات حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی ۱۰۰ روزه گذشته است.