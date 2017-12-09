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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

در دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛

حوزه‌های اولویت‌دار پژوهش های علوم پزشکی تعیین شد

حوزه‌های اولویت‌دار پژوهش های علوم پزشکی تعیین شد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تعیین حوزه‌های اولویت‌دار پژوهشی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات ۱۰۰ روزه این معاونت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهمترین اقدامات ۱۰۰ روزه این معاونت را اعلام کرد.

تعیین حوزه‌های اولویت‌دار پژوهشی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تعریف مشوق‌های کارا برای پژوهش‌های کارشناسی ارشد و دکتری منجر به فناوری و ثبت اختراع از جمله اقدامات این معاونت اعلام شده است.

از دیگر اقدامات این حوزه، نهایی کردن ۱۲ سامانه علمی و تحقیقاتی از جمله سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی، منبع یاب، لیست مجلات نامعتبر و سامانه اعلام نتایج پژوهش های علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور بوده است.

تدوین ماموریت های مراکز تحقیقاتی بر اساس اولویت های ملی پژوهش نیز از دیگر اقدامات حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی ۱۰۰ روزه گذشته است.

کد مطلب 4166721

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