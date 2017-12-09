به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازما میراث فرهنگی، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: چهارمین برنامه داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی برای داوری ۸۰۰ اثر از ۳۱ استان از امروز آغاز شد و تا ۲۸ آذر ادامه دارد.

او افزود: داوری این آثار در محل سالن آمفی تاتر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار می‌شود و در این برنامه ۸۰۰ اثر واصل شده به دبیرخانه ستاد برگزاری داوری نشان ملی مرغوبیت از ۳۱ استان مورد داوری قرار می‌گیرد.

نامورمطلق با بیان اینکه داوری مقدماتی آثار در تمام استان‌های کشور صورت گرفته است افزود: حدود ۳هزار اثر در ۳۱ استان کشور در خود استان‌ها مورد داوری قرار گرفته است و در حال حاضر ۸۰۰ اثر نهایی‌شده به دبیرخانه ستاد چهارمین برنامه داوری نشان ملی مرغوبیت ارسال شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت:هر اثری که بتواند ۳.۵ نمره از مجموع ۵ نمره را کسب کند، نشان ملی مرغوبیت کالا را دریافت خواهد کرد.