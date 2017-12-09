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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

معرفی مقالات دو گروه راه یافته به مرحله نهایی جشنواره نقد کتاب

معرفی مقالات دو گروه راه یافته به مرحله نهایی جشنواره نقد کتاب

مقالات راه یافته به مرحله نهایی جشنواره نقد کتاب در دو گروه اخلاق و قفه و حقوق معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه خانه کتاب، مقالات راه یافته به مرحله نهایی جشنواره نقد کتاب در دو گروه اخلاق و قفه و حقوق معرفی شدند. به این ترتیب، از میان ۶۷  مقاله ارسال شده در گروه های اخلاق و فقه و حقوق به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب ۲۴ مقاله به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

در این دوره ۶۰ مقاله در گروه فقه و حقوق  به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که ۲۱ مقاله زیر به مرحله نهایی راه پیدا کردند:

«کاری نو در فقه اقتصادی»، محمدکاظم رحمان ستایش، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«اسمی و دیگر هیچ»، محمدرضا ظفری، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«جنگ و الزامات قانونی آن یاجنگ غیر قانونی»، احمدرضا توحیدی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«وصل یا فصل غیر هم کیشان»، محمدتقی رفیعی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«عدالت نوآورانه ؛ مطالعه موردی عدالت بوم شناختی»، مهرانگیز روستایی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«سخنی چند درباره حقوق خانواده»، حسین صفایی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«تاریخ کدام فقه ؟با کدام ریشه ها؟»، سیف الله صرامی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«مروری برکتاب شوراهای فتوا یا اجتهاد گروهی»، اکبر خادم الذاکرین، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«سراب حقوق تجارت الکترونیک»، کوروش کاویانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«نقدی بر کتاب خیانت در امانت»، اسماعیل آقابابایی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«ترجمه ای نامفهوم از کتابی ماندگار»، سعید عدالت نژاد، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۹۵.

«تاملی در اجتهاد شخصیت حقوقی»، علی علوی قزوینی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵.

«بایسته های تقنین، از تئوری تا عمل»، سعید شریعتی فرانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵.

«حقوق بشر و ازادی های بنیادین»، هیبت الله نژندی منش و فریبا مشیرپور، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۷، پاییز ۱۳۹۵.

«ایمان یا آزادی»، محمدحسین مظفری، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«ضرورت واکاوی ابعاد فقهی حقوقی رخداد عاشورا»، رحیم نوبهار، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«ادله اثبات دعوا»، وحید نکونام، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«فقه پدیده نو پیدا»، محمد مهدی کریمی نیا، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«نقدی بر کتاب جرم سازمان یافته»، صادق سلیمی و مریم صمصامی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«نوشته ای قابل تحسین همراه با گلایه های چند در نقد و بررسی کتاب اصول حقوق مالکیت فکری»، علی رضا محمدزاده وادقانی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

«نقد و نظری بر کتاب تحول قدرت»، حجت الله محمد شاهی، فصلنامه نقدکتاب فقه و حقوق، س دوم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۵.

همچنین، در گروه اخلاق از میان ۷ مقاله ارسال شده، ۳ مقاله زیر به مرحله نهایی راه پیدا کردند:

«روش شناسی قرآنی سرالاسراء در استنباط آموزه های عرفانی و اخلاقی مأثور»، مصطفی همدانی، فصلنامة آموزه های قرآنی، ش ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

«سعی نابرده و امید عطا: نقد کتاب اخلاق و فناوری»، حسینعلی رحمتی، علوم تربیتی و روانشناسی، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

«یک خود فریبی‌ ناقص»، مسعود صادقی، علوم تربیتی و روانشناسی، س دوم، ش ۵، بهار ۱۳۹۵.

چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب به همت خانه کتاب و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد در گروه‌های کلیات و اطلاع‌رسانی، میراث‌پژوهی، فلسفه، کلام و عرفان، روانشناسی و علوم تربیتی، فقه و حقوق، قرآن و حدیث، اخلاق، علوم ‌اجتماعی، زبان، علوم و فنون، هنر، ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، شعر معاصر، ادبیات عربی، تاریخ و جغرافیا، ایران و اسلام و کودک و نوجوان برگزار می‌شود

کد مطلب 4166809

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