تمدید مهلت حضور در طرح پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال پروندههای چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، تا سیام آذر ماه تمدید شد.
ابراهیم حیدری دبیر اجرایی چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب با اعلام این خبر افزود: پیرو درخواستها و پیگیریهای مکرر شهرها و روستاها، شورای برنامهریزی تصویب کرد که فراخوان این جشنوارهها تا پایان آذر ماه تمدید شود.
وی افزود: شواهد و درخواستها نشان میدهد که این جشنوارهها در چهارمین دوره برگزاری، با استقبال خوبی از سراسر کشور روبهرو خواهد شد.
آیین پایانی چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، ۸ اسفند ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
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