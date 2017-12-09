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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

تمدید مهلت حضور در طرح پایتخت کتاب ایران

تمدید مهلت حضور در طرح پایتخت کتاب ایران

با تمدید مهلت ثبت نام، پایان آذرماه به عنوان آخرین مهلت حضور در چهارمین دوره طرح پایتخت کتاب ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال پرونده‌های چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، تا سی‌ام آذر ماه تمدید شد.

ابراهیم حیدری دبیر اجرایی چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب با اعلام این خبر افزود: پیرو درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر شهرها و روستاها، شورای برنامه‌ریزی تصویب کرد که فراخوان این جشنواره‌ها تا پایان آذر ماه تمدید شود.

وی افزود: شواهد و درخواست‌ها نشان می‌دهد که این جشنواره‌ها در چهارمین دوره برگزاری، با استقبال خوبی از سراسر کشور روبه‌رو خواهد شد.

آیین پایانی چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، ۸ اسفند ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4166828

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