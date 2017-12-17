عبادرضا اسلامی مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران به خبرنگار مهر گفت: وین جزو مقصدهای هدف سازمان میراث فرهنگی نبود دو نگاه را دنبال کردیم یکی اینکه شرکت در نمایشگاه‌ها براساس نظر کارشناسی باشد و یا اینکه هر کجا خلا وجود دارد ما وارد شویم. در وین نیز دیدیم که بازار خوبی برای گردشگری ایران وجود دارد چرا که بسیاری از آلمانی‌ها از وین به ایران می‌آیند و چون بازار جدیدی است اتفاقا می‌توانیم بهتر در آن حضور پیدا کنیم اکنون چند سالی هست که پاویون ایران را با همکاری دوستانمان در سفارت ایران در وین برگزار می‌کنیم. این نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه در وین اتریش برگزار می‌شود. سفیر این کشور نیز همکاری زیادی با ما می‌کند تا جایی که چندین بار جلسات رسمی‌با مسئولان نمایشگاه برای ما گذاشت و بعد از سه سال حضور در نمایشگاه اکنون صد متر فضا در اختیار گرفته ایم. ۱۲ شرکت گردشگری امسال ما را در نمایشگاه همراهی می‌کنند.

وی افزود: در نمایشگاه گردشگری فرانسه هم شاید وقفه ۷ ساله وجود داشت اما از زمانی که مسئولیت غرفه ایران را به عهده گرفتیم اتفاقات خوبی افتاده است چون توراپراتورها می‌گفتند که در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ گردشگران ورودی ما از پاریس ۱۰۵ درصد بیشتر شده است. من تصور می‌کنم که یکی از عوامل تاثیر گذار می‌تواند حضور خوب در نمایشگاه‌های بین المللی باشد.

اسلامی‌افزود: در طول هر سال در ۶ نمایشگاه گردشگری شرکت می‌کنیم که ۵ نمایشگاه صنایع دستی نیز به این کارها اضافه شد و تاکنون پایون ایران در نمایشگاههای فلورانس میلان ومسکو را برپا کرده ایم نمایشگاه هدایای ژاپن و نمایشگاه مونیخ را نیز پیش رو داریم. با اینکه در کانون و در بخش گردشگری، محدودیت نیرو وجود دارد اما تلاشمان این است که به سطحی برسیم که رضایتی بین مشتریان و سازمان میراث فرهنگی بوجود آید سازمان میراث فرهنگی نیز در جایی که کانون حضور دارد نگرانی کمتری دارد بخش خصوصی نیز همینطور است البته خیلی جاها هم انتقاد می‌کنند و تا جایی که بتوانیم آنها را اصلاح می‌کنیم سعی می‌شود تا قبل از برگزاری هر نمایشگاه جلساتی با بخش خصوصی برگزار کنیم. اما برخی از آن‌ها در جلسات اولیه حضور پیدا نمی‌کنند و زمانی که کار به قرعه کشی می‌کشد حضور بیشتری دارند درحالی که باید بدانند وقتی می‌توان کاری انجام داد و پیشنهادات را اجرا کرد که هنوز فرصت کافی وجود داشته باشد. اما آن‌ها در لحظات آخر پیشنهادات و یا انتقاداتشان را وارد می‌کنند.

این مدیر گردشگری درباره نمایشگاه گردشگری امارات نیز که چند سالی است تنها برخی از افراد در بخش خصوصی شرکت می‌کنند و جزو اولویت‌های سازمان نیست هم گفت: فکر می‌کنم امارات جزو اهداف سازمان بود اما به نظرم به این نتیجه رسیده اند که شاید بازار امارات برای طرفین شناخته شده است و نمی‌توان آن سرمایه ای که برای ژاپن لازم است را برای امارات هم گذاشت البته این را باید متخصصان بگویند که ایا باید برای بازار امارات سرمایه گذاری کرد یا خیر.

وی افزود: نمایشگاه ژاپن هم بازار خوبی است نماینده اطلاع رسانی ما در ژاپن می‌گفت که برای سفر به ایران درخواست های جدی داریم و می‌توانیم ژاپنی های زیادی را جذب کنیم در این کشور گردشگر فرهنگی وجود دارد که با کشور ما سنخیت دارد و گردشگر پولدار هم دارد که هزینه می‌کند و علاقه مند به فرهنگ است پس می‌توان روی آن برنامه ریزی کرد اما اگر ما نتوانسته ایم براساس مخاطبان اسیای دور زیر ساخت آماده کنیم این یک بحث دیگر است. باید روی مخاطب اسیای دور مطالعه کرد که کجا دوست دارد اقامت کند اولویت برای آنها چیست. می‌دانم که قرار است دو تور کویر بزرگ برای ژاپنی ها برگزار شود ما همیشه فکر می‌کردیم که تنها اروپایی ها کویر را دوست دارند. اما این طور نیست.