ماکرون: پاریس مخالف بیانیه ترامپ درباره قدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاریس شرکت کرد.

نتانیاهو گفت: امانوئل شما دوست ما هستید از اینکه تروریسم علیه اسرائیل را محکوم کردید از شما متشکرم. ما در بسیاری از مسائل از قبیل موضوعات امنیتی با اروپا و سایر کشورها همکاری کرده ایم. از تلاش شما برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران تشکر می کنیم.

وی افزود: آینده واقعی را تنها با اقدامات کنونی می توان متصور بود. کنست و دفاتر اداری ما باید در اورشلیم باشد. این شهر نمی تواند پایتخت کسی باشد. هرچه زودتر این شهر پایتخت اسرائیل باشد، صلح زودتر دست می یابد. ماکرون و من توافق کردیم که با منبع اصلی خشونت در خاورمیانه باید مقابله کنیم. این کشور در عراق، لبنان، غزه و یمن به ثبات ضربه می زند. هرگونه تهدید علیه اسرائیل را تحمل نمی کنیم. بسیاری از کشورهای عربی پذیرفته اند که اسرائیل دشمن آن ها نیست.ما با مصر و اردن بدون حل مشکل فلسطینیی ها توافق کردیم. باید افراط گرایان در منطقه را منزوی کنیم. تغییراتی در این مسیر را همگان دیده اید. این ابتدای حرکت برای عادی سازی بیشتر روابط اعراب با اسرائیل است. رئیس جمهور ماکرون؛ ما شما را بزرگترین شریک خود می دانیم. ماکرون حمله تروریست علیه اسرائیل را محکوم کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تونل ها گفت: درباره تونل ها باید بگویم که اسرائیل فن آوری کشف تونل ها و استفاده از آن ها را یافته است. و این راه را ادامه می دهد تا از حملات تروریستی علیه خود جلوگیری کند.

وی درباره مواضع اردوغان نیز اعلام کرد: عادت ندارم به رهبری (اردوغان)که کردها را بمباران کرد، روزنامه نگاران را زندانی کرده و به ایران در تحریم ها کمک کرده پاسخ بدهم. اردوغان در جایگاهی نیست که برای ما خطابه بخواند.

نتانیاهو در باره ایران مدعی شد: ایران تلاش می‌کند تا نیروهای نظامی خود را در سوریه مستقر کند. ما اجازه نخواهیم داد ایران در سوریه پایگاه ایجاد کند و حرفمان را هم در عمل ثابت می‌کنیم. ایران تلاش می‌کند تا تسلیحاتی به لبنان منتقل کند که تغییر دهنده وضع بازی هستند. ما نمی گذاریم. با خشونت های ایران در منطقه مقابله می کنیم.

وی در ادامه گفت: مهم ترین موضع درباره صلح این است که بتوان با به رسمیت شناختن طرف مقابل زمینه مذاکره را آغاز کرد. بارها به عباس گفتم که بنشینید و مذاکره کنید. روابط ما در حال گسترش است.

رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود بدون اشاره به تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت: حملات ۲ روز اخیر علیه اسرائیل را محکوم می‌ کنیم! به نتانیاهو گفتم که بیانیه ترامپ درباره اورشلیم (بیت المقدس)، مغایر با قوانین بین المللی بوده به مثابه تهدیدی برای صلح در منطقه است و ما با آن مخالف هستیم.

ماکرون تصریح کرد: با نتانیاهو درباره اورشلیم (بیت المقدس) موافق نیستیم؛ چرا که خلاف قوانین بین‌ المللی است.

وی ادامه داد: فرانسه خود را در قبال امنیت اسرائیل متعهد می داند. مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیان باید از طریق راه حل دو کشور، حل و فصل شود. از اینجا اعلام می کنم که سال ۲۰۱۸ به اسرائیل سفر می‌کنم.