رژیم غذایی که ریسک آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، زوال عقل یا دمانس یکی از خطرناک ترین و ناراحت کننده ترین شرایطی است که هر فردی می تواند در طول زندگی با آن مواجه شود.

زوال عقل یک اختلال مزمن یا پایدار در فرآیندهای مغزی است که ناشی از بیماری یا آسیب به مغز بوده و علائم آن، اختلالات حافظه، تغییرات شخصیتی و استدلال معیوب است.

طبق گزارشات قبلی، حدود ۴۷ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به زوال عقل هستند و هرساله بیش از ۹.۹ میلیون مورد جدید از این بیماری تشخیص داده می شود که بدین معناست در هر ۳.۲ ثانیه یک نفر مبتلا به زوال عقل می شود.

طبق گزارش اخیر محققان، تغییر رژیم غذایی و مصرف سبزیجات پربرگ سبز نظیر اسفناج می تواند احتمال ابتلا به آلزایمر را تا نصف کاهش دهد.

محققان همچنین دریافته اند رژیم غذایی شبه مدیترانه ای موسوم به MIND ریسک ابتلا به اختلال شناختی را کاهش داده و ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد.

رژیم غذایی MIND نه تنها برای سلامت بهتر جسم توصیه می شود بلکه سلامت بهتر مغز را در طول عمر تضمین می کند.

محققان ارتباط این رژیم غذایی با سلامت مغز را ناشی از مصرف غذاهای آنتی اکسیدانی که موجب کاهش التهاب می شوند می دانند. در رژیم غذایی MIND بر مصرف مواد خوراکی زیر تاکید می شود.

سبزیجات پربرگ سبز

اسفناج و کلم برگی جزء این سبزیجات هستند که سرشار از مواد مغذی سالم برای مغز نظیر فولات، ویتامین E و فلاوونوئیدها هستند.

محققان مصرف حداقل یک وعده در روز به میزان ۲ فنجان خام از این نوع سبزیجات یا یک فنجان پخته آن را توصیه می کنند.

انواع توت ها

میوه های جزء خانواده توت ها سرشار از فلاوونوئیدها هستند که موجب بهبود حافظه کوتاه مدت و بلندمدت می شوند. محققان مصرف یک فنجان از این میوه های تازه یا ۲/۱ فنجان از این میوه های خشک را حداقل دو بار در هفته توصیه می کنند.

میوه و سبزیجات

در این رژیم غذایی مصرف حداقل یک وعده در روز سبزیجات و میوه های نظیر بروکلی، سیب زمینی شیرین یا سیب توصیه می شود.

در مورد سبزیجات ۲ فنجان سبزیجات خام یا یک فنجان سبزیجات پخته و در مورد میوه، یک فنجان میوه تازه یا ۲/۱ فنجان میوه خشک یا یک عدد میوه متوسط مانند سیب توصیه می شود.

حبوبات

حبوبات نه تنها غنی از پروتئین و فیبر هستند، بلکه سرشار از ویتامین های B هم که برای عملکرد و سلامت مغز ضروری اند، هستند. حبوبات میزان چربی کمی دارند و به راحتی در انواع غذاها قابل ترکیب هستند. محققان مصرف ۲/۱ فنجان حبوبات پخته شده حداقل ۴ بار در هفته را توصیه می کنند.

غذای دریایی

غذاهای دریایی دارای امگا۳ بوده و با کاهش ریسک بیماری آلزایمر مرتبط هستند.

روغن زیتون

روغن زیتون سرشار از بیش از ۲۳۰ آنتی اکسیدان و ماده ضدالتهاب است که به از بین رفتن پروتئین های خطرناک از مغز کمک می کند. محققان مصرف یک قاشق غذاخوری از این روغن را در روز توصیه می کنند.