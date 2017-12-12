تحصیل علم و تقوا اساس پیشرفت دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی شامگاه دوشنبه در جشن تکلیف دبیرستان شاهد سید جلال طبیبیان اظهار داشت: علم بدون دین و دین منهای علم در نهایت سر از انحراف درخواهد آورد.

وی با بیان این که دوران بلوغ را دوران ذکر می نامند، گفت: دانش آموزان با رسیدن به سن تکلیف باید واجبات را انجام دهند از محرمات و گناهان دوری و با پیروی از دستورات الهی راه سعادت و خوشبختی را پیدا کنند.

امام جمعه شهرضا با بیان این که خانواده ها نقش اصلی در تربیت فرزندان دارند، افزود: در دنیای کنونی تعلیم به فرزندان باید با دقت و برنامه ریزی صورت گیرد.

وی گفت: باید با برگزاری همایش و جلسات با حضور مشاوران مجرب در دانش آموزان شهرضا برای ساختن آینده درخشان، انگیزه ایجاد کرد.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به این که تعلیم و تربیت در مدارس بسیار مهم است، افزود: روش تعلیم تغییر کرده به گونه ای که بیشتر دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند.

وی با اشاره به این که زمان زیادی از وقت دانش آموزان با اینترنت سپری می شود، تصریح کرد: امروز باید، فرهنگ درست استفاده از اینترنت و فضای مجازی به دانش آموزان آموزش داده شود.

امام جمعه شهرضا با اشاره به ضرورت برگزاری جشن عبادت در تمام مدارس شهرضا گفت: برگزاری جشن تکلیف برای حفظ نظام ارزشی و تربیتی جامعه از جایگاه مهمی برخوردار است.

وی با بیان این که باید به دانش آموزان یادآور شد علم را برای روزی می خواهد یا کسب معرفت برای رسیدن به خدا، گفت: اگر علم و دین در کنار هم قرار گیرند، موفقیت حاصل می شود.

یعقوبی تصریح کرد: علم آموزی باید همراه با کسب تقوا باشد چراکه تنها از این طریق ارزش های اسلامی از گزند دشمنان مکتب اسلام مصون می ماند.

وی گفت: حضور نخبگان در تمام بخش های جامعه باعث توسعه همه جانبه می شود، بنابراین باید فرهنگ نخبه پروری در جامعه نهادینه شود.

در این آیین دانش آموزان با اجرای برنامه های مختلف و قرائت قرآن، دکلمه، پیمان نامه جشن تکلیف، سوگند نامه، نیایش، برنامه های شاد و آموزنده و نماز جماعت، آغاز سن تکلیف خود را جشن گرفتند.

در پایان به ۶۰ دانش آموز که مکلف شدند کتاب رساله اهدا شد.