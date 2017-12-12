تذکر سالاری به پخش گزینشی و سوگیرانه اخبار شورای پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا در تذکری به صدا و سیما درخصوص پخش گزینشی و سوگیرانه اخبار شورای پنجم گفت: در جلسات شورای شهر مجموعه گسترده ای از موضوعات کارشناسی مطرح می شود که بعضا سیمای جمهوری اسلامی جملات را به صورت گزینشی و سوگیرانه در جهت تخریب شورای پنجم برای پخش انتخاب می کند.

سالاری با اشاره به اینکه بررسی پرونده باغات که در دوره های گذشته به صورت غیرعلنی بررسی می شد در دوره پنجم به منظور شفاف سازی به صورت علنی بررسی می شود بیان کرد: بر اساس قانون زمینی باغ شناخته می شود که دارای سه مولفه باشد یکی اینکه در سند ملک، باغ بودن قید شده باشد، دوم اینکه در استعلام از کمیسیون ماده ۱۲ سازمان زمین شهری قید شده باشد دایر مشجر یا دایر باغ و نهایتا اینکه ملک حدنصاب درختان را داشته باشد یعنی اگر دارای بنا باشد هر ۱۶ متر یک درخت داشته باشد و اگر فاقد بنا است هر ۲۵ متر یک درخت داشته باشد. از آنجایی که ما در کمیسیون تجدید نظر ماده ۷، پرونده ها را به صورت کارشناسی و قانونی بررسی می کنیم بر اساس قانون ملکی باغ است که دارای یکی از این سه مولفه باشد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: البته که تمامی درختان موجود در ملک باید حفظ و صیانت شوند.