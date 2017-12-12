محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز و در گفتگو با خبرنگار مهر، از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و اظهار داشت: امروز بعدازظهر در جلسه کمیسیون، برای گزارش نهایی که قرار است به صحن مجلس ارائه شود، رأیگیری به عمل میآید و امیدواریم با رأی قاطع اعضای کمیسیون که همگی اعضای آن، عدالتخواه و ضد فساد هستند، این گزارش تصویب شود.
وی افزود: پس از تصویب گزارش، آن را به هیأت رئیسه تحویل میدهیم و طبق آئیننامه، باید در اولین جلسه علنی مطرح و قرائت شود.
زاهدی درباره رقم کلی تخلفات به دست آمده از صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: ارقام تخلفات متفاوت است؛ چرا که یک بخش از مباحث مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کلی است و یک بخش از مباحث نیز مربوط به شرکتهای اقماری تابعه صندوق است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان مثال بانک سرمایه یکی از این شرکتهای تابعه است که از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ از جمله تخلفات صورت گرفته در نحوه پرداخت وامها، نحوه تهاتر بدهیها با املاک، عدم دریافت ضمانتهای کافی از وامگیرندگان.
وی ادامه داد: در این رابطه رقم کلانی معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که مشکوکالوصول است و در خارج از حوزه بانک سرمایه نیز در دیگر شرکتها و هلدینگهای تابعه صندوق ذخیره، تخلفات و سوءمدیریتهای زیادی اتفاق افتاده که از جمله آنها، ایجاد شرکتهای صوری است.
زاهدی با بیان اینکه هنوز نتوانستهایم تمام ابعاد و زوایای تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان را کشف کنیم، تصریح کرد: دلیل این مسئله نیز این است که با محدودیت زمانی مواجه هستیم، چرا که طبق قانون، ۶ ماه و با تمدید صورت گرفته حداکثر ۹ ماه زمان داشتهایم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرجمع تخلفات صورت گرفته در این صندوق گفت: تا بررسی دقیقتری صورت نگیرد، نمیتوان این مسئله را به دست آورد؛ چرا که حجم تخلفات و پیچیدگی مسائل بالاست و به نظر من، بررسی آن توسط نهادهای نظارتی حداقل سه سال زمان میبرد، به همین دلیل در گزارشی که امروز تصویب و به صحن مجلس ارسال خواهد شد، از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاههای نظارتی خواستهایم که وارد تمام حوزههای مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان شوند و به طور دقیق بررسی کنند، چرا که ما در مجلس محدودیت زمانی داریم.
وی تأکید کرد: به نظر من، سنگینترین پرونده تحقیق و تفحصی که تابحال در مجلس بررسی شده، همین پرونده است و برای آن ۲۲ ساعت گزارش کارشناسی در کمیسیون ارائه شده است.
زاهدی خاطرنشان کرد: در این رابطه ۳۶۰۰ صفحه مستندات را بررسی کردهایم و در نهایت گزارش باید در ۱۱ یا ۱۲ صفحه به صحن مجلس ارائه شود.
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