تعریف و تمجید الکی برای حل یک پرونده «زیرمیزی»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «زیر میزی» کاری از هنرمندان رادیو نمایش و درباره فردی است که برای پرونده اداری به یک کارمند مراجعه می کند و از او تقاضا دارد که کارهای مربوط به پرونده اش را حل و فصل کند و مبلغی را هم به او بدهد.
بخشی از دیالوگهای این نمایش را در زیر می خوانید و میتوانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان میتوانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.
*آقا سلام عرض کردیم قربان.
- سلام علیکم آقا.
*به به...به به... همیشه دلم می خواست یک کارمند شریف و وظیفه شناس را از نزدیک ببینم.
- خواهش می کنم.
*شما باید آقای مرادی باشید.
- بله بله.. بنده مرادی هستم. ما همدیگر و می شناسیم؟
*آقا دیگه فکر نمی کنم در کل کهکشان راه شیری کسی باشه که شما رو نشناسه.
- دیگه اینطورام نیست بنده یک کارمند ساده هستم.
*نفرمایید نفرمایید... در اینکه ساده و بی آلایش هستید شکی ندارم قربان ولی شما نمونه هستید...
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