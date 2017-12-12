تعریف و تمجید الکی برای حل یک پرونده «زیرمیزی»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «زیر میزی» کاری از هنرمندان رادیو نمایش و درباره فردی است که برای پرونده اداری به یک کارمند مراجعه می کند و از او تقاضا دارد که کارهای مربوط به پرونده اش را حل و فصل کند و مبلغی را هم به او بدهد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*آقا سلام عرض کردیم قربان.

- سلام علیکم آقا.

*به به...به به... همیشه دلم می خواست یک کارمند شریف و وظیفه شناس را از نزدیک ببینم.

- خواهش می کنم.

*شما باید آقای مرادی باشید.

- بله بله.. بنده مرادی هستم. ما همدیگر و می شناسیم؟

*آقا دیگه فکر نمی کنم در کل کهکشان راه شیری کسی باشه که شما رو نشناسه.

- دیگه اینطورام نیست بنده یک کارمند ساده هستم.

*نفرمایید نفرمایید... در اینکه ساده و بی آلایش هستید شکی ندارم قربان ولی شما نمونه هستید...