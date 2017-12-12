طرح مشکلات قضایی چندین استان با وزیر دادگستری

به گزارش خبرگزار ی مهر، روز گذشته ۵ نفر از نمایندگان مجلس با وزیر دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس این وزاتخانه دیدار کردند.

میرهادی قره سید رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری درباره این جلسه گفت: ما به طور مرتب جلسات هفتگی با نمایندگان خواهیم داشت و این جلسات بسیار راهگشاست.

وی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان به صورت جزئی از معضلات و مشکلات حوزه انتخابیه خود آگاه هستند، در این جلسات با هم‌افزایی و هم فکری به دنبال راه حل و اقدام جهت حل معضلات و مشکلات مناطق هستیم.

قره سید رومیانی گفت: نمایندگان همواره نگاهی ویژه به قوه قضائیه و وزارت دادگستری دارند و به اهمیت مسائل قضایی کشور آگاهند.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با وزیر دادگستری گفت: مباحث فراوانی از جمله بهتر شدن وضعیت قوانین، مقررات و تسهیل در رسیدگی به احقاق حق و حقوق مردم و بخشی از مشکلات حوزه انتخابیه و استان را مطرح کردم و ایشان هم نوید دادند که هرچه زودتر عملیاتی شود.

وی با اعلام اینکه مجلس آمادگی همکاری با قوه قضائیه در جهت تسهیل امور را دارد، گفت: مجلس آمادگی دارد برای قوانین و مقررات با نظر رئیس قوه قضائیه و با هماهنگی آقای آوایی در هر زمانی کمک کند. بار سنگینی بر دوش قوه قضائیه است و مجلس با تمام توان آماده تصویب قوانینی که از سوی قوه قضائیه جهت تسهیل امور و اقدامات پیشنهاد می شود، است.

مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: درباره ساختار و طرز اداره وزارت دادگستری و همچنین مشکلات موجود در حوزه قضایی گفت‌گو شد و امیدواریم بتوانیم با جلسات آتی برای آینده مسائل حقوقی کشورمان قدم برداریم.

همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی هم پس از دیدار با وزیر دادگستری گفت: در این جلسه سه مسئله حوزه انتخابیه که در حوزه وزارت دادگستری بود، مطرح شد و وزیر دستورات لازم را صادر کردند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با وزیر دادگستری گفت: از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بحث زندان دلیجان و محلات بود که وضعیت غیرقابل قبولی دارد. مقرر شد تدبیری اندیشیده شود که وضعیت بهتر شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: بحث دیگری که مطرح شد فضای محدود دادگستری شهرستان بود که امیدواریم با دستور وزیر توسعه پیدا کند.