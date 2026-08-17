به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با نساجی اظهار داشت: نساجی همیشه تیم قابل احترامی است؛ تیمی بااصالت، ریشهدار و با هوادارانی بسیار خونگرم. امیدوارم فردا شاهد یک جو بسیار مثبت در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر باشیم و بازی خوبی برگزار شود تا همه از دیدن این مسابقه لذت ببرند.
وی با اشاره به پیروزی استقلال در هفته نخست لیگ برتر افزود: بازی اول خود را خیلی خوب بردیم و خدا را شکر توانستیم هواداران را خوشحال کنیم. اراده ما این است که تمام توان خود را در هر هفته و برای هر مسابقه بگذاریم، چرا که هر بازی میتواند شرایط خاص خودش را داشته باشد. باید توان بیشتری بگذاریم تا بتوانیم هم خوب بازی کنیم، هم پیروز شویم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.
سرمربی استقلال ادامه داد: فردا هم با همین تفکر وارد زمین میشویم. البته جدا از بازی خوب و برد بسیار خوبی که در هفته اول داشتیم، ضعفهایی هم داشتیم که حتماً باید آنها را ببینیم و به امید خدا تلاش کنیم این ضعفها در بازی فردا تکرار نشود.
بختیاریزاده درباره نقاط قوت استقلال نیز گفت: نقاط قوت خودمان را هم باید دوباره در بازی فردا بتوانیم در زمین اجرا کنیم. ما بازی اول تیم نساجی را دیدیم و نقاط ضعف و قوت این تیم را بررسی کردهایم. نساجی تیمی دونده و پرتلاش است و قطعاً برای ما بازی سختی خواهد بود.
وی با تأکید بر آمادگی استقلال برای این مسابقه خاطرنشان کرد: ما شانس بیشتری برای خودمان قائلیم که انشالله بتوانیم بازی را ببریم، هرچند میدانم این مسابقه برای هر دو تیم سخت خواهد بود. این قول را به هوادارانمان میدهم که بچههای ما هم از نظر بدنی و بهخصوص از لحاظ ذهنی کاملاً آماده این بازی هستند.
دیدار تیمهای نساجی و استقلال در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۱۵ روز سهشنبه ۲۷ مرداد و در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: نساجی تیم بسیار خوبی است اما ما برای خوشحال کردن هوادارانمان تلاش میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با نساجی اظهار داشت: نساجی همیشه تیم قابل احترامی است؛ تیمی بااصالت، ریشهدار و با هوادارانی بسیار خونگرم. امیدوارم فردا شاهد یک جو بسیار مثبت در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر باشیم و بازی خوبی برگزار شود تا همه از دیدن این مسابقه لذت ببرند.
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