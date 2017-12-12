پرداخت ۳۲۲۵میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریفی سه شنبه در نشست با اصناف، بازاریان و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان اهر گفت: ۴۰ درصد هزینه های جاری کشور از طریق مالیات تأمین می شود و این در حالی است که در سایر کشور ها ۹۵ درصد هزینه ها از محل مالیات تأمین می شود.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه های بهداشتی و درمانی، آموزشی و به خصوص مسایل امنیتی هیچگونه دغدغه ای نداشته باشیم و با توجه به اینکه پرداخت ها در این زمینه ها از طریق مالیات انجام می شود و از مؤدیان انتظار داریم با پرداخت به موقع مالیات خادمان خود را در امورمالیاتی همراهی کنند.

مدیرکل امورمالیاتی آذربایجان شرقی از پرداخت سه هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های استان از محل مالیات ارزش بر افزوده خبر داد و تصریح کرد: در طول شش ‌ماهه نخست امسال نیز از محل دریافت مالیات ارزش بر افزوده، نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال به دهیاری‌ها و شهرداری اهر پرداخت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه دریافت مالیات و ارزش افزوده طبق قانون بوده و امور مالیاتی مجری قانون است با این حال در دریافت مالیات تا حد توان با تخفیف در کنار مؤدیان مالیاتی هستیم، گفت: از سال ۹۷ مأموران مالیاتی، مالیات مؤدیان را به‌صورت برآورد میدانی ثبت نمی‌کنند و سیستمی برای وارد کردن اسناد مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی شده تا میزان مالیات مؤدیان بر اساس همان اسناد تعیین شود.

شریفی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مهم مسئولان امور مالیاتی استان دریافت مالیات به صورت عادلانه بوده و ممکن است مؤدیان نیز اعتراضاتی در تعیین میزان مالیات داشته باشند، انتظارمان این است هزینه ها و درآمدهای واقعی را در دفاتری که اعلام می شود، ثبت کنند تا به آنها استناد شود.