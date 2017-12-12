اظهارات نسنجیده ترامپ باعث یکپارچگی جهان اسلام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدجواد کولیوند درنطق میان دستور، گفت: خدای را سپاس که به مصداق آیه قرآن که نبی مکرم اسلام(ص) را در یک شب از مسجدالحرام برای عروج به مسجدالقصی رهنمون شد تا اعجازی دیگر را به عالمیان نشان دهد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: گویا این وعده الهی به گونه ای رقم خورده که فکر و اندیشه بیش از یک میلیارد مسلمان جهان و تمامی ادیان آسمانی و آزادی خواهان جهان به مسجد القصی سفر کرده و در برابر فرمان نابخردانه رییس جمهور صف آرایی نماید.

وی افزود: بی شک کلام نورانی امام سجاد ( ع ) که فرمودند" خدای را شاکریم که دشمنان ما را از احمق ها آفرید " امروز قابل تحقق است؛ به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد حرکت نسنجیده و جاهلانه رییس جمهور آمریکا باعث یکپارچگی جهان اسلام و آزادی خواهان جهان و حتی برخی از متحدان گذشته آمریکا در برابر استکبار دولت آمریکا و اسرائیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد:تا جایی که برخی کشورهای اسلامی به عنوان خط قرمز و به عنوان نیروی نظامی اعلام آمادگی کردند؛ آمریکا، اسرائیل و سعودی که در برابر شکست سنگین در مقابل جبهه مقاومت سوریه و عراق و لبنان و یمن به خاک مذلت افتادند دیگر نمی توانند این منطقه را جولانگاه خود ببینند و بر آن شدند تا فتنه ای جدید را دست و پا کنند.

کولیوند افزود: این حرکت غیرعاقلانه منجر به آن شد که بسیاری از کشورها و سازمان های جهانی را رو در روی خود ببینند و فضاحت موضوع به حدی است که عربستان و برخی کشورهای منطقه نیز در منجلاب مانده اند؛ البته پر واضح است که این حرکت نابخردانه بدون هماهنگی این کشورها برای رییس جمهور آمریکا موثر نبود که جای بسی تعجب است که روز میلاد پیامبر اکرم ( ص ) را برای این امر انتخاب کردند.

نماینده مردم کرج در مجلس دهم، یادآور شد: ملت ایران، نمایندگان، دولتمردان و قوای مسلح بیاییم یک بار دیگر با تاسی به قرآن، پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت، رهنمودهای امام ( ره ) و مقام معظم رهبری سرود وحدت در عمل سر دهیم که وحدت و اتحاد ما همان گونه که باعث پیروزی انقلاب شد اکنون موجب یاس و نومیدی دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.