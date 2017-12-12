مفقود شدن ۶۰ میلیارد تومان در پرسپولیس شبیه به شوخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر کاشانی درباره قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر گفت: قهرمانی نیم فصل محصول یک کار گروهی گسترده، انسجام فنی تیم و مدیریتی باشگاه و تعامل بین تمام بخش‌های مجموعه پرسپولیس بوده است. باید به این موارد، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزارت ورزش و جوانان و نقش آن در ایجاد این ثبات و انسجام را نیز اضافه کنم. هواداران پرسپولیس هم مثل همیشه نقش اساسی را ایفا می‌کنند. همچنین باید از حمایت شهرداری تهران و امکاناتی که در اختیار این مجموعه قرار داد یاد کنیم. من هم به عنوان یک قدیمی پرسپولیس این موفقیت را به اعضای تیم، باشگاه، هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: این موفقیت‌ها باعث خوشحالی و افتخار است ولی من امیدوارم به این مسائل بسنده نشود و ورزش در چارچوب طرح‌های ملی و تحت نظارت دولت و مسوولان با مشارکت بخش خصوصی و مردم اداره شود. ما برای رسیدن به همان آرزویی که همیشه درباره‌اش صحبت می‌کنم یعنی تبدیل شدن تیم‌ها به باشگاه‌های دارای ساختار، به این نگاه و همیت ملی نیاز داریم. ورزش یک عامل مهم اجتماعی و اقتصادی است. دیگر تفریح نیست که اوقات فراغت را پر کند. این پرسپولیس خیلی بزرگ است و باید به قدر بزرگی آن، گسترده شود. باید جایی باشد که گوشه‌هایی از این بزرگی آنجا گرد هم بیاید تا همه ببینند. آن وقت این موفقیت‌هایی که اکنون به دست می‌آوریم برای بازیکن یک امر بدیهی می‌شود.

کاشانی تاکید کرد: بازیکنان ما باید بدانند چه موقعیت طلایی دارند. کسی که به پرسپولیس می‌آید «یک شبه ره صد ساله» را می‌‎رود. این پیراهن تن آدم‌های بزرگی بوده است. پس اخلاق و رفتاری در شأن آن لازم است. از طرفی آنها سختی و دشواری زیادی را تحمل کرده‌اند تا این موفقیت‌ها حاصل شود. من آرزو می‌کنم بازیکنان ما با دانستن قدر این موقعیتی که دارند، تمام آینده زندگی حرفه‌ای و شخص خودشان را بسازند. ما باید برای بهره‌گیری از پتانسیل عظیم پیشکسوتان به ویژه آنها که اعتبار اجتماعی و جایگاه علمی خاص دارند و هواداران به ویژه مهره‌های خاص آنها تشکیلات، سازمان و برنامه داشته باشیم.

رئیس هیأت مدیره پرسپولیس درباره موضوع تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ گفت: به هواداران و دوستداران پرسپولیس می‌گویم هفته آینده خبرهای خوبی خواهند شنید. آقای ایوانکوویچ یک مربی بزرگ، با دانش و با شخصیت است. او نه فقط برای پرسپولیس بلکه برای کل فوتبال ایران یک فرصت خوب است. امیدواریم زیر ساخت‌های لازم ایجاد شود تا در تیم‌های پایه هم از تخصص و نظرات آقای برانکو استفاده کنیم تا در مواقعی که نیاز به ترمیم تیم اصلی است تا حد امکان از تربیت شدگان خود پرسپولیس استفاده شود و خود آقای برانکو هم حتما از این مساله استقبال می‌کنند. البته این امر نیز مستلزم ایجاد شرایط و بستر لازم است و کاری است که انجام آن میسر خواهد بود.

جعفر کاشانی همچنین درباره خبر فقدان اموال چند ده میلیارد تومانی خاطرنشان کرد: از نگاه من، آن موضوع بیشتر یک شوخی بود. پرسپولیس یک مجموعه دولتی است. البته توضیحات لازم داده شد ولی اینجا به عنوان مجموعه‌ای دولتی کاملا تحت نظارت قرار دارد و وقوع چنین اتفاقی ممکن نبود و نیست. ضمن آنکه وزارت ورزش و جوانان، به ویژه شخص آقای وزیر با حسایت مسائل را دنبال می‌کنند و این هدف را دارند که یک مجموعه باشگاهی واقعی شکل بگیرد.

رئیس هیأت مدیره پرسپولیس همچنین درباره روند گفتگوها در ترکیه و باشگاه ریزه اسپور گفت: نتایج مثبتی حاصل شده است. به هر حال تیم بزرگ، داستان‌های بزرگ خاص خود را دارد همانطور که پتانسیل‌های بزرگی هم دارد. به امید خدا، هفته آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت.