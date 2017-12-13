کسب سهمیه آسیایی مسابقات جهانی برنامه نویسی ACM

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، تیم دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله انتخابی مسابقات جهانی برنامه نویسی ACM که در دانشگاه صنعتی شریف با حضور تیم هایی از دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد با عملکردی درخشان موفق به کسب سهمیه آسیایی این مسابقات شدند.

اعضای این تیم را رئوف باغجری، علیرضا ناصری، ابوالفضل طبسی، حسین جهانشاهی نوکنده و حنانه سعادت، فائزه روئین فرد و محمدی (دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری) تشکیل داده بودند و سرپرستی این تیم نیز بر عهده دکتر ملک زاده استاد یار گروه مهندسی کامپیوتر بود .