ارتباط تلفنی مشترکان ۲ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قدوسی از امروز ۲۳ آذرماه و در مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان از ۲۵ آذرماه جاری آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید قدوسی با پیش شماره های ۲۲۲۲، ۲۲۲۵ الی ۲۲۲۷، ۲۲۹۰ الی ۲۲۹۳، ۲۶۴۰ الی ۲۶۴۲ و ۲۶۷۰ در محدوده خیابان های بلوار میرداماد، شهید برادران باغبانی، شریفی و وزیری پور به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

درهمین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان با پیش شماره های ۵۶۳۲، ۵۶۳۸، ۵۶۷۴ در محدوده گلستان و سبزدشت از روز شنبه ۲۵ آذرماه به مدت ۳ روز اختلال خواهد داشت.