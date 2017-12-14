۳۸ هزار ورزشکار در استان سمنان ساماندهی شدند/ وجود ۴۸هیئت ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش پیش از ظهر پنج شنبه در آیین تقدیر و تجلیل از ورزشکار بانوی دامغانی حاضر در مسابقات جهانی تیراندازی به میزبانی سالن سلطانیه دامغان، ضمن بیان اینکه استان سمنان ۳۸هزار ورزشکار ساماندهی شده دارد، تاکید کرد: ارتقای امکانات و پایگاه های پرورش قهرمانی در سطح استان با وجود استعدادهای بالایی که در این خطه وجود دارد، در اولویت های ورزش و جوانان است.

وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه در استان سمنان ۳۸۶ نفر ورزشکار در رشته ورزشی تیراندازی فعالیت دارند که بانوان سهم بزرگی از این تعداد دارند، افزود: در سال جاری ورزشکاران تیرانداز استان موفق شدند با حضور در مسابقات آسیایی و المپیک صاحب مقام و رتبه شوند.

معاون ورزش و جوانان استان سمنان، با بیان اینکه هیئت های تیراندازی در سطح پنج شهرستان استان فعال هستند، گفت: در دامغان ۳۰ هیئت ورزشی ویژه خواهران در بخش های مختلف ورزشی وجود دارد که یکی از فعالترین آنها هیئت تیراندازی محسوب می شود.

ایزدبخش بیان کرد: ورزش و جوانان استان سمنان توجه ویژه ای به هیئت های ورزشی در سطح شهرستان ها دارد چرا که در هرکجا در حوزه ورزش هزینه شود، یک سرمایه گذاری محسوب می شود و از سوی دیگر شاهد پرورش استعدادهای کم نظیری در سطح استان هستیم که با حمایت می توانند در سطح کشور، قاره آسیا و جهان بدرخشند.

فاطمه قدرت آبادی ورزشکار تیرانداز دامغانی در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن صاحب مقام برتر در رشته تپانچه شد.