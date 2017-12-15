آلمان بزرگ ترین زیان دهنده تحریم های اروپا علیه روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه آلمانی آلجمین زیتانگ، در سر مقاله خود نوشت: مجازات های اقتصادی که توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه از سه سال پیش وضع شده، برای آلمانی ها به یک مجازات تنبیهی تبدیل شده است.

در همین حال آلمان در مقایسه با ایالات متحده، تقریبا ۴۰ درصد از تجارت صادرات خود به روسیه را از دست داده است؛ در حالیکه بازیگران اصلی ژئوپولتیکی دیگر، کمتر تحت تاثیر زیان های اقتصادی از تحریم روسیه قرار گرفته اند.

همچنین صادرات از بریتانیا به روسیه ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده؛ در حالیکه صادرات فرانسه به روسیه ۴.۱ درصد کمتر شده و تجارت میان آمریکا و روسیه فقط ۶ دهم درصد سیر نزولی به خود گرفته است.

در حال حاضر، صادرات آلمان به روسیه ۶۱۸ میلیون یورو کمتر از میزان واقعی خود است؛ یعنی تحریم ها به عنوان سدی در برابر افزایش ۶۱۸ میلیون یورویی صادرات آلمان به روسیه عمل می کنند؛ ضمن اینکه ضرر صادرات کشورهای غربی به روسیه از زمان اعمال تحریم ها ۳۷.۵ میلیارد یورو بر آورد می شود و اتحادیه اروپا ۹۰ درصد از این ضرر را، به خود اختصاص داده است.

بر این اساس در سال ۲۰۱۴ میلادی یعنی همزمان با شروع درگیری و تنش میان روسیه و منطقه کریمه در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا روسیه را تحریم و یکسری اقدامات تنبیهی علیه بخش مالی، انرژی و دفاعی این کشور وضع کرده است و در مقابل هم روسیه تحریم واردات مواد غذایی، محصولات کشاورزی و مواد اولیه را از کشورهای طرف تحریم کننده اتخاذ کرده است.