ریسک نکردیم و برای پیروزی جنگیدیم/ فعلا همه چیز دست فیفاست!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی دو بر یک امشب پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور مقابل بادران تهران در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: به بادران تهران تبریک می گویم. آنها خیلی خوب بازی کردند و نشان دادند جایگاهشان در لیگ یک، چرا خوب است. من امروز به بازیکنانم گفتم فقط برد می خواهم. من نگران این بازی بودم اما اهداف و کیفیت‌مان را هرگز پنهان نمی کنیم.

برانکو ایوانکوویچ درباره فشردگی بازی ها گفت: چاره ای جز این موضوع نداریم ک بازی کنیم. باید بهترین بازی ها را انجام دهیم. بیشترین سهم موفقیت را در بازی های این فصل می خواهیم.

سرمربی پرسپولیس درباره استراحت به برخی بازیکنان خود گفت: به هیچ وجه بادران را دست کم نگرفتیم. این تیم قابل احترام بود. ما با همین ارنج مقابل الهلال و الریان و حتی استقلال بازی کردیم. من به برخی بازیکنانم استراحت دادم اما این به معنی دست کم گرفتن حریف نبود. می دانستم چه بازی سختی پیش رویمان است.

وی در پاسخ به این پرسش که برای نیم فصل چه برنامه هایی را در نظر گرفته اید گفت: فعلا که منتظریم وضعیت نقل و انتقالات مشخص شود. آقای گرشاسبی صحبت های خیلی موفقی داشتند در ترکیه اما فعلا همه چیز در اختیار فیفاست.

برانکو در مورد بازی ندادن به سیدجلال حسینی و سایر بازیکنان و اینکه ریسک نکرده است گفت: نه ریسک نکردم. این بازیکنان کسانی بودند که در لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده بودند و شرایط خوبی داشتند. ما ۱۷ - ۱۸ بازیکن خوب داریم و همه سطح بالایی دارند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه عنوان شده شرطش برای تمدید قرارداد تسویه حساب باشگاه است گفت: همانطور که گفتم آقای گرشاسبی نبودند و نتوانستیم در این مورد صحبت کنیم. باید موقعیت فعلی را ببینیم و در این مورد تصمیم بگیریم.