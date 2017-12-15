بسیاری از اظهارات ترامپ دارای «بُن مایه نژادی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «اومروسا منیگالت- نیومن» (Omarosa Manigault- Newman) ستاره پیشین برنامه های زنده تلویزیون و مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید که چهارشنبه گذشته از سمت خود استعفاء داد، روز جمعه گفت که بسیاری از اظهارات دونالد ترامپ دارای «بُن مایه نژادی» است، اما نژادپرستانه نیست!»

وی در اینباره گفت: «من تأیید می کنم که بسیاری از اظهارات ترامپ به ویژه ظرف ۶ ماه گذشته، دارای مایه های نژادی است. اما آیا ما می توانیم به وی برچسب نژادپرست را بزنیم؟ خیر!».

این مشاور سابق ترامپ با اشاره به فقدان تنوع نژادی در میان کارکنان کاخ سفید گفت که سایر مشاوران بلندپایه رئیس جمهور «هرگز با همکارانی از گروه های اقلیت همکاری نکرده اند و نحوه تعامل با آنان را نمی دانند».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واکنش ترامپ به درگیری میان سفیدپوستان نژادپرست و نئونازیها با فعالان جامعه مدنی در «شارلوتسویل»- هر دوطرف را محکوم ساخت- او را نگران کرده است یا خیر، گفت: «بله کاملاً. شاهد مواردی بوده ام که من را ناراحت و مضطرب ساخته و بر من عمیقاً تأثیر گذاشته است».

گفتنی است که «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید با اعلام استعفای این مشاور سیاهپوست کاخ سفید اظهار داشت که وی قرار است از ۲۰ ژانویه سال آینده میلادی تصدی خود را تَرک کند. سندرز در اظهاراتش به دلیل این استعفا اشاره ای نکرد.