روایت کتابی از محمود فرجامی در «زیرگذر طنز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، در برنامه «زیرگذر طنز» با رویکرد آشنایی مخاطبان با آثار طنزنویسان ایرانی روز یکشنبه ۲۶ آذر کتاب «راننده تاکسی» به قلم محمود فرجامی روایت می شود.

محمود فرجامی با نثری روان و ساده و استفاده از طنزی اجتماعی در قالب کتاب «راننده تاکسی» به موضوعات و دغدغه‌های رایج قشر متوسط جامعه پرداخته و از نقطه نظری متفاوت علاوه بر روایت زندگی یک راننده تاکسی که یک سمند قسطی دارد، سعی کرده موضوعات نادرستی‌که وارد فرهنگ ما شده را نیز به چالش بکشد. این کتاب شامل ۱۸ داستان کوتاه طنز و یک مقدمه به قلم نویسنده است.

برنامه «زیر گذر طنز» کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا است که به تهیه کنندگی مهدی خانی پور با اجرای علیرضا تابان و آسیه گرجی تقدیم شنوندگان می شود.

این برنامه روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعت ۱۳ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا قابل دریافت است.