به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه استان کرمانشاه گفت: امروز طلبه ها و روحانیون مسئولیت حفظ اسلام و دین مردم را بر عهده دارند و خدمت رسانی به این قشر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: امام خمینی (ره) همواره می فرمودند که به من بگویید خدمتگزار و نه القاب دیگر که این کلمه است که مرا خشنود می کند و حقیقت اینست که تنها چیزی که برای انسان می ماند همین خدمتی است که به اسلام و مردم انجام داده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: مرکز خدمات حوزه های علمیه امروز خدمات خوبی را از قبیل بیمه طلاب انجام می دهد که باید از همه مسئولان آن تقدیر و تشکر کرد و البته این مرکز به دستور مقام معظم رهبری راه اندازی شده است که وسعت نظر ایشان در مدیریت حوزه ها را نشان می دهد که می توان گفت انسجام و گستردگی خدمات حوزه های علمیه در زمان ایشان در طول تاریخ اسلام بی نظیر است.

وی از زحمات مدیر قبلی این مرکز تقدیر و تشکر و از مدیر جدید نیز تقاضای سعه صدر در خدمات رسانی به طلاب استان را کرد.

همچنین دستیار ویژه مرکز خدمات حوزه علمیه قم نیز اظهار داشت: مرکز خدمات نقطه امید طلبه ها است که در لحظه های بن بست زندگی خود از قبیل درمان خود و خانواده خود به آن امیدوار باشند.

حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی افزود: انشالله که مدیر این مرکز هرچه توان دارد در خدمت به طلاب فروگذار نکند که خدمت به طلاب سبب خشنودی آقا امام زمان (عج) خواهد شد.