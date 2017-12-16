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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

خدمت به طلبه‌ها خدمت به اسلام است

خدمت به طلبه‌ها خدمت به اسلام است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: خدمت به طلبه ها، خدمت به اسلام و پیامبر اسلام(ص) است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه استان کرمانشاه گفت: امروز طلبه ها و روحانیون مسئولیت حفظ اسلام و دین مردم را بر عهده دارند و خدمت رسانی به این قشر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: امام خمینی (ره) همواره می فرمودند که به من بگویید خدمتگزار و نه القاب دیگر که این کلمه است که مرا خشنود می کند و حقیقت اینست که تنها چیزی  که برای انسان می ماند همین خدمتی است که به اسلام و مردم انجام داده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: مرکز خدمات حوزه های علمیه امروز خدمات خوبی را از قبیل بیمه طلاب انجام می دهد که باید از همه مسئولان آن تقدیر و تشکر کرد و البته این مرکز به دستور مقام معظم رهبری راه اندازی شده است که وسعت نظر  ایشان در مدیریت حوزه ها را نشان می دهد که می توان گفت  انسجام و گستردگی خدمات حوزه های علمیه در زمان ایشان در طول تاریخ اسلام بی نظیر است.

وی از زحمات مدیر قبلی این مرکز تقدیر و تشکر و از مدیر جدید نیز تقاضای سعه صدر در خدمات رسانی به طلاب استان را کرد.

همچنین دستیار ویژه مرکز خدمات حوزه علمیه قم نیز اظهار داشت: مرکز خدمات  نقطه امید طلبه ها است  که  در لحظه های بن بست زندگی خود از قبیل درمان خود و خانواده خود به آن امیدوار باشند.

حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی افزود: انشالله که مدیر این مرکز هرچه توان دارد در خدمت به طلاب فروگذار نکند که خدمت به طلاب  سبب خشنودی آقا امام زمان (عج) خواهد شد.

کد مطلب 4173491

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