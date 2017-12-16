به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمیسیونی تخصصی که کتلین کندی از تهیهکنندگان باسابقه هالیوودی پیشنهاد شکلگیری آن را به منظور مبارزه با نابرابری جنسیتی داده بود در حال تشکیل شدن است.
بیش از ۲۰ مدیر اجرایی درجه یک صنعت سرگرمی ایالات متحده گرد هم آمدهاند تا «کمیسیون مبارزه با آزار جنسی و پیشبرد برابری در محل کار» را شکل داده و سرمایه آن را تامین کنند که هدایت آن را آنیتا هیل بر عهده خواهد داشت. این وکیل و استاد حقوق شهیر، یکی از نخستین افرادی بود که در سال ۱۹۹۱ علیه کلارنس توماس در زمانی شهادت داد که قرار بود توسط سنای آمریکا به عنوان یکی از قاضیهای دادگاه ارشد این کشور انتخاب شود و به این ترتیب تبدیل به یکی از نخستین کسانی شد که به صورت عمومی علیه آزار جنسی صحبت میکند.
هیل در حال حاضر در هیات مدیره «مرکز قانون ملی زنان» و «کمیته حقوق مدنی وکلای بوستون» ایفای مسئولیت میکند و تا به حال به عنوان رییس هیات مدیره «کمیته حقوق بشر انجمن بینالمللی وکلا» نیز خدمت کرده است.
هیل در بیانیهای گفت: من افتخار میکنم که میتوانم هدایت این کمیسیون تازه شکل گرفته را بر عهده داشته باشم تا بتوانیم وارد سفری از اتخاذ کردن بهترین برخوردها و خلق کردن سازمانی شویم که هدفش شکلدهی به فرهنگی از احترام و وقار انسانی در سراسر صنعت سرگرمی است. ما روی موضوعهایی از عدم تقارن قدرت تا برابری و عدالت، آییننامههای آزار جنسی، آموزش و تمرین، گزارشگری و اعمال قانون و همچنین تحقیقات و جمعآوری داده مستمر تمرکز خواهیم کرد. وقتش شده به فرهنگ سکوت پایان دهیم. من ۲۶ سال است که مشغول این کار هستم. این لحظه فرصتی بیسابقه برای ماست تا بتوانیم تغییری واقعی ایجاد کنیم.
باب آیگر مدیر عامل کمپانی دیزنی، داون هادسون مدیر عامل آکادمی اسکار، گابریل کارتریس رییس انجمن بازیگران پرده، جیم جیانوپولوس رییس هیات مدیره و مدیر عامل کمپانی پارامونت، کوین سوجیهارا رییس هیات مدیره و مدیر عامل کمپانی برادران وارنر و تد ساراندوس مدیر ارشد محتوای نتفلیکس از جمله شاخصترین چهرههای حاضر در این کمیسیون هستند.
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