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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

در یکی از معادن طلای کشور؛

تولید شمش طلا ۷۸ درصد افزایش یافت

تولید شمش طلا ۷۸ درصد افزایش یافت

میزان تولید شمش طلا در مجتمع طلای موته در ۷ ماهه امسال، ۷۸ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مجتمع طلای موته از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۳۰۱ کیلوگرم شمش طلا تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۶۹ کیلوگرم بود. همچنین میزان تولید این مجتمع نسبت به برنامه (۱۵۸ کیلوگرم)، ۹۱ درصد افزایش یافت.

مجتمع طلای موته در ماه مهر ۷۰ کیلوگرم شمش تولید کرد که نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته (۲۶ کیلوگرم)، ۱۶۹ درصد رشد نشان می دهد.

این مجتمع در ۷ کیلومتری شمال غرب روستای موته از توابع شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان واقع است.

کد مطلب 4173872

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