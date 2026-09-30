به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، کارشناسان به طور کامل نمیدانند که چگونه التهاب میتواند منجر به تغییر در ساختار و عملکرد قلب شود.
مطالعه اخیر، دادههای تقریباً نیم میلیون نفر را تجزیه و تحلیل کرده و التهاب مزمن را با استفاده از نشانگری به نام گلیکوپروتئین استیلز (GlycA) اندازهگیری کرده تا رابطه بالقوه آن با سلامت قلب را تعیین کند.
محققان همچنین بررسی کردند که چگونه عوامل محیطی مانند سیگار کشیدن میتوانند بر التهاب تأثیر بگذارند، و همچنین نقش ژنتیک در احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی را بررسی کردند.
محققان اندازهگیریهای GlycA را در بیش از ۴۸۸ هزار شرکتکننده در بانک زیستی بریتانیا تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند افرادی که سطح GlycA بالاتری دارند، احتمال بیشتری دارد که حجم بطن چپ قلب شان کمتر باشد.
GlycA بالاتر همچنین با افزایش ضخامت دیواره و کاهش عملکرد دیاستولیک مرتبط بود.
این یافتهها همچنین نشان میدهد که سطح GlycA با خطر بالاتر عوارض جانبی عمده قلبی عروقی مانند حمله قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی مرتبط است.
دکتر «چنگ-هان چن»، متخصص قلب و عروق در لاگونا هیلز کالیفرنیا، در مورد یافتههای این مطالعه می گوید: «در این مطالعه، افرادی که بالاترین سطح GlycA را داشتند، در مقایسه با افرادی که پایینترین سطح را داشتند، ۴۳ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به یک رویداد قلبی عروقی عمده بودند. این یک تفاوت معنادار است و به شواهدی میافزاید که GlycA ممکن است اطلاعات مفیدی در مورد خطر قلبی عروقی ارائه دهد.»
با این حال، چن افزود: «این یافتهها ثابت نمیکنند که افزایش GlycA مستقیماً باعث بروز حوادث قلبی عروقی میشود، بنابراین تحقیقات بیشتری برای تعیین نقش آن به عنوان یک نشانگر زیستی پیشآگهی مورد نیاز است.»
بر اساس یافتههای این مطالعه، عواملی که احتمالاً منجر به سطوح بالاتر GlycA میشوند عبارتند از:
چربی ناحیه شکم و کمر
استعمال دخانیات
پریشانی روانی
وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین
افسردگی، چربی احشایی و توزیع چربی در شکم، قفسه سینه و بالاتنه نیز با احتمال بیشتر سطوح بالاتر التهاب همراه بودند.
چن توضیح داد: «این یافتهها حائز اهمیت هستند زیرا نشان میدهند که التهاب تا چه حد با عوامل روزمرهای که بر سلامت قلب تأثیر میگذارند، ارتباط دارد. چربی اضافی اطراف ناحیه میانی بدن از نظر متابولیکی فعال است و با التهاب و کنترل ضعیفتر قند خون مرتبط است.»
او گفت: «سیگار کشیدن باعث افزایش التهاب و آسیب به رگهای خونی میشود و خطر بیماریهای قلبی-عروقی را افزایش میدهد. استرس مداوم میتواند بر خواب، فعالیت بدنی، انتخابهای غذایی و عادتهای سیگار کشیدن تأثیر بگذارد؛ بنابراین، نگاه کردن به وضعیت کلی فرد اهمیت دارد.»
چن افزود: «این موضوع با درک وسیعتر ما مبنی بر اینکه التهاب مزمن میتواند در فرآیندهای دخیل در بیماریهای قلبی-عروقی نقش داشته باشد، همخوانی دارد.»
نویسندگان مطالعه دریافتند که سطوح بالاتر فعالیت بدنی و پیروی از رژیم غذایی سالمتر با سطوح پایینتر GlycA مرتبط است.
چن توضیح داد: «فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی سالم برای قلب با سطوح پایینتر التهاب مزمن و سلامت بهتر قلب و عروق مرتبط بودهاند. بنابراین، منطقی است که این مطالعه نشان دهد عوامل سبک زندگی سالم با سطوح پایینتر GlycA ارتباط دارند.»
او افزود: «نکته امیدوارکننده این است که عادتهای مفید برای سلامت قلب میتوانند با بهبود سلامت متابولیک، کاهش التهاب و تعدیل عوامل خطر مرتبط با قلب، به کاهش احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی کمک کنند.»
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