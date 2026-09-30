به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی سه شنبه شب در تجمع حماسی مردم گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار کرد: هفته دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم؛ هفته‌ای که آغاز آن با نام حضرت فاطمه معصومه(س) و پایان آن با هفتم مهرماه، روز بزرگداشت شهدای فرمانده ، در راس همه امام شهید امت و یادآور شهادت جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود.

وی افزود: هفتم مهرماه یادآور فرماندهانی است که پس از عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه(ع) و شکست حصر آبادان، برای ارائه گزارش این عملیات به محضر حضرت امام خمینی(ره) عازم تهران شدند و در مسیر بازگشت، در حادثه سقوط هواپیمای سی-۱۳۰ به شهادت رسیدند.

فرماندهان شهید؛ الگوهای ماندگار دفاع مقدس

امام جمعه گناوه با اشاره به شهادت فرماندهانی همچون شهیدان فلاحی، کلاهدوز، فکوری، نامجو و جهان‌آرا گفت: این فرماندهان از سرمایه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس بودند که پس از اجرای فرمان امام راحل برای شکستن حصر آبادان، نقش مهمی در مدیریت عملیات داشتند و در مسیر بازگشت به تهران به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس و همچنین سال‌های پس از آن و در جنگ های اخیر، فرماندهان و شخصیت‌های بزرگی را از دست داده است؛ فرماندهانی همچون شهیدان زین‌الدین، باکری و همت و شهید سردار سلامی ، سردار حاجی زاده و سردار سلیمانی که اخلاص، ولایتمداری، تعهد و فداکاری آنان می‌تواند برای نسل‌های امروز و آینده الگو باشد.

وی ادامه داد: اگر امروز فرماندهان و رزمندگان ما در عرصه‌های مختلف با قدرت و تجربه با صلابت د برابر دشمن ایستاده اند و این جنگ نامتقارن را مدیریت می کنند و عرصه را بر دشمن تنگ کرده اند، بخش مهمی از این توان و تجربه حاصل مجاهدت، ایثار و فداکاری فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید ، از سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار مقاومت یاد کرد و گفت: دشمن همچنان از نام و یاد فرماندهان شهید هراس دارد.

وی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله اظهار کرد: شهید سیدحسن نصرالله شخصیتی بود که زندگی خود را وقف اسلام، قرآن، ولایت و ولایتمداری و مقاومت کرد و در راه دفاع از عزت و اقتدار جغرافیای اسلام به شهادت رسید.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره سیدحسن نصرالله و هفته دفاع مقدس افزود: رهبر انقلاب در این پیام فرمودند بعد از عصر انبیا و اولیا در شامات رجلی به مانند شهید سید حسن نصرالله نیامده است که تعبیر بسیارزیبا و گران سنگی در رابطه با شهیدی است که در راه دفاع از عزت و اقتدار جغرافیای اسلام جان خود را فدا کرد.

حضور مردم، پشتوانه رزمندگان است

امام جمعه گناوه با اشاره نکاتی در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام، حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در تجمعات را مورد توجه قرار داده و آن را عاملی برای هراس دشمن و پشتوانه‌ای مهم و بی نظیر برای رزمندگان اسلام بیان فرمودند.

وی ادامه داد: این پیام مدال افتخاری است که مقام معظم رهبری است به مردمی که هر شب در میادین و در تجمعات حضور پیدا می کنند داده است .

وی افزود: برخی تصور می‌کنند حضور مردم در میدان چه تأثیری در مقابله با دشمن دارد، اما رهبر انقلاب جواب این افراد را داده است و همین حضور و انسجام مردم، یکی از عوامل مهم قدرت و بازدارندگی کشور است.

وی ادامه داد: امروز دشمن به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در تجمعات و دلسرد کردن آنها است اما این پیام رهبری مدال افتخار به حضور یکپارچه ملتی است که دویست و سیزده شب این میدان را خالی نگذاشتند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر نقش زنان در این عرصه گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به نقش موثر زنان شجاع و مؤمن و زینب وار ایران اسلامی اشاره فرموده اند که در این حضور مردمی و تجمعات نقش برجسته‌ای داشته‌اند و ایشان این حضور موثر را ستودند.

قدرت ایران تنها در محاسبات مادی خلاصه نمی‌شود

وی با بیان اینکه نکته دیگر این پیام رهبری فرمودند که «ما به عقب برنمی گردیم، افزود: این اولین جمله آغاز در پیام رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس بود و دومین جمله فرمودند ما در دنیا از لحاظ محاسبات الهی و اعتقادی قدرت اول و از نظر محاسبات دنیوی قدرت چهارم جهان هستیم ،این نکته بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: کشور ما برخلاف محاسبات دنیوی به دلیل ارادت و عشق و علاقه مردم به اهل بیت و هویت ملی که نشات گرفته از این ارادت مردمی به ساحت مقدس آل الله است به تعبیر فرمایش رهبری از لحاظ محاسبات الهی قدرت اول دنیا هستیم.

وی اضافه کرد: از لحاظ محاسبات دنیوی نیز قدرت چهارم دنیا هستیم و تمام تحلیلگران به این اعتقاد و باور رسیده اند که ایران قدرت چهارم است و باید دنیای امروز به این قدرت که در حقیقت مرهون خون شهدا و فداکاری این ملت است سلام کند .

امام جمعه گناوه با اشاره به مفهوم «ققنوس» در بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ققنوس پرنده‌ای افسانه‌ای است که در روایت‌ها از میان خاکستر و آتش دوباره متولد می‌شود و می‌توان دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران را نیز از این منظر مورد توجه قرار داد؛ ملتی که از دل جنگ و ویرانی، توان و قدرت خود را بازسازی کرد و امروز قدرت ایران بر جهان سایه انداخته است.

دشمن با هر سطحی وارد میدان شود، با همان سطح پاسخ مواجه خواهد شد

وی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها اظهار کرد: همان‌گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید شده، جمهوری اسلامی در برابر هر سطحی از تهدید دشمن، متناسب با آن پاسخ خواهد داد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: رهبر معظم انقلاب پیرامون این تنگه فرمودند ،«تنگه پر خیر و برکت» و امروز تنگه هرمز از مناطق مهم و راهبردی جهان است و تحولات آن می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار باشد؛ بنابراین باید نسبت به اهمیت این منطقه و تحولات آن هوشیار بود.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی ، رسانه‌ای

امام جمعه گناوه گفت: امروز دشمن تنها از طریق نظامی با ملت ایران مقابله نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی، تحریم، جنگ رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد اختلاف و ناامیدی نیز در دستور کار قرار دارد و در چنین شرایطی نباید اجازه داد دشمن با فشار و تهدید، اراده ملت ایران را تضعیف کند و باید با هوشیاری و حفظ انسجام اجتماعی، در برابر این فشارها ایستادگی کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان گفت: یکی از اهداف دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و شکل‌دادن به زمینه‌های ناامنی و اغتشاش است و باید نسبت به تحرکات و اقداماتی که می‌تواند موجب برهم خوردن آرامش و انسجام جامعه شود، هوشیار بود و اجازه نداد دشمن از اختلافات داخلی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اهمیت بصیرت و وحدت اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و هوشیاری هستیم و باید اجازه ندهیم صفوف مردم و مسئولان از یکدیگر جدا شود.

پرچم مقاومت بر زمین نخواهد ماند

وی گفت: شهادت فرماندهان بزرگی مانند سیدحسن نصرالله به معنای پایان مسیر مقاومت نیست و پرچم مقاومت همچنان در دست فرماندهان و رزمندگان این جبهه قرار دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که پس از شهادت فرماندهان دوران دفاع مقدس، مسیر ادامه پیدا کرد، امروز نیز با تکیه بر تجربه شهدا و فرماندهان گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهیم و پرچم پرافتخار به دست رهبر معظم انقلاب است و این مسیر با صلابت تداوم خواهد داشت.

قدردانی از حضور مردم گناوه در برنامه‌های دفاع مقدس

امام جمعه گناوه در پایان با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: حضور مردم، بسیجیان، سپاهیان، پیشکسوتان جهاد و شهادت و رزمندگان اسلام در برنامه‌های امسال شهرستان گناوه و همچنین تجمع حماسی مردم در جوار یادمان شهدای گمنام قابل تقدیر است.