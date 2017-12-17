درخواست کارگردان فلسطینی: درباره کشور ما بیشتر فیلم بسازید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نورس ابوصالح کارگردان فلسطینی در مراسم بررسی و نمایش فیلم «پالتوی گشاد» در دانشگاه قره‌بوک ترکیه با بیان اینکه فیلم‌های ساخته شده با موضوع فلسطین برای معرفی مساله این کشور کافی نیستند، تصریح کرد: هرچه بیشتر در این زمینه فیلم تولید شود، مساله فلسطین نیز بیشتر و سریعتر به گوش مردم جهان رسانده می شود.

وی درباره هدف خود از ساخت فیلم‌هایی با موضوع فلسطین گفت: تلاش می کنم در فیلم‌هایم فلسطین را به جهان معرفی کنم.

این فیلمساز فلسطینی ادامه داد: ده‌ها داستان دردناک در فلسطین وجود دارد که باید از طریق هنر بازتاب داده شوند. هنرمندان باید بیش از پیش از طریق فیلم ها و آهنگ ها به این حکایت ها اهمیت دهند. من هم تلاش کردم از طریق فیلم دردهای مردم کشورم را به گوش جهانیان برسانم. تولید فیلم و ساکت نبودن در قبال رنج و دردهای جاری مردم فلسطین بزرگترین سلاح من است.

ابوصالح اعلام کرد: سال ۲۰۰۸ در غزه جنگ رخ داد و من هم پس از برقراری آتش بس به فکر تولید فیلمی در این زمینه افتادم و فلیمی را به نام «آتش بس» تولید کردم که به وسیله این فیلم به فرانسه رفتم.

ابوصالح در پایان با اشاره به رویکرد از هم گسیخته کشورهای اسلامی در قبال مساله فلسطین گفت: تصمیم ترامپ در مورد قدس، جهان اسلام را به هم نزدیک کرد زیرا متوجه شدیم که آمریکا دوست ما نبوده و نخواهد بود. آمریکا همواره در کنار اسرائیل ایستاده است.