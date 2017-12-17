به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل خانه کتاب درباره برنامه‌های جدید جشنواره کتاب و رسانه گفت: همان‌گونه که در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه اعلام شد، دبیرخانه این جشنواره از حالت موسمی خارج شده و فعالیت‌های متنوعی را به‌صورت دائمی، با هدف ارتقای وضعیت اخبار و مطالب کتابی مندرج در رسانه‌های کشور در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وی افزود: وعده‌ دیگر ما در آیین پایانی شانزدهمین جشنواره کتاب و رسانه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای خبرنگاران کتاب بود. در نخستین گام، در دی‌ماه سال جاری، کارگاه آموزشی دو روزه‌ای برای نامزدها و برگزیدگان رسانه‌های غیرتهرانی شانزدهمین دوره جشنواره برگزار خواهد شد. در این کارگاه که با همکاری گروهی از سرآمدان دانشگاهی و نیز پیشکسوتان و متخصصان مطبوعاتی برگزار خواهد شد، آن دسته از شرکت‌کنندگان رسانه‌های استانی و شهرستانی که دور شانزدهم جشنواره که به مراحل پایانی رقابت راه یافته بودند، همچنین از برخی مکان‌های خاص در ارتباط با کتاب در تهران بازدید خواهند کرد.

غلامی جلیسه ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما، انتشار مجموعه‌ای از گزیده آثار برگزیدگان جشنواره شانزدهم به‌صورت دیجیتال و کاغذی در دو مقطع نیمه دوم سال ۹۶ و نیمه اول سال ۹۷ است. در این راستا، گزیده‌ای از آثار برگزیده جشنواره به‌انضمام دیگر آثار برگزیدگان جشنواره که در نیمه‌ دوم امسال در رسانه‌هایشان منتشر کرده اند، به‌صورت مجموعه‌ای، تا پیش از نمایشگاه کتاب تهران منتشر خواهد شد. شماره‌ دیگر این مجموعه، گزیده ای از آثار برگزیدگان را تا نیمه سال آینده در بر خواهد گرفت که در هفته کتاب سال آینده، همزمان با هفدهمین دوره جشنواره منتشر می شود.

مدیرعامل خانه کتاب با اشاره به اینکه این اقدام برای تداوم رشد کیفی و توجه افزون به آثار برگزیدگان جشنواره است، گفت: در این راستا همچنین مقرر شده است که از تعداد ۵۰ اثر منتخب هیات داوران و دبیرخانه دائمی جشنواره که در ایام نمایشگاه کتاب تهران منتشر خواهند شد، در قالب اعطای کمک‌هزینه تولید، حمایت شود.

غلامی جلیسه اظهار کرد: برای آن‌که حوزه‌های استانی را هم بیشتر تحت پوشش قرار داده و شور و نشاط ملی جشنواره را در حوزه‌های منطقه‌ای هم به حد مطلوب برسانیم، به پیشنهاد دبیر جشنواره، آقای علیرضا بهرامی، جشنواره کتاب و رسانه استانی را در مقطع نیمه دوم سال جاری برگزار خواهیم کرد. در این جشنواره که فراخوان آن به‌زودی اعلام خواهد شد، در زمینه آثار منتشر شده در رسانه‌های استانی و محلی که در مقطع پس از موعد فراخوان دوره شانزدهم، یعنی ابتدای مهرماه تا پایان اسفندماه سال جاری منتشر خواهند شد، داوری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برگزیدگان جایزه‌های طلایی این جشنواره، در حوزه بهترین خبر، بهترین مصاحبه، بهترین گزارش و بهترین نقد و یادداشت، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معرفی و تجلیل خواهند شد. در این بخش، علاوه بر آن‌که نامزدها و برگزیدگان، به‌طور مستقیم با آثارشان در دور نهایی دوره هفدهم جشنواره کتاب و رسانه حضور خواهند یافت، یک تا سه نفر از برگزیدگان نیز به رای هیات داوران و دبیرخانه جشنواره، با حمایت خانه کتاب به جشنواره‌های خارجی کتاب در سال آینده اعزام خواهند شد.