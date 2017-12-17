وضعیت فعلی ورودی شهر بوشهر زیبنده نیست/ لزوم تخصیص اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشم زاده صبح یکشنبه در نشست اعضا شورای شهر بوشهر با استاندار بوشهر اظهار داشت: از این شورا هیچ کار غیراصولی و بدون پشتوانه علمی و فنی نخواهید دید.

وی تصریح کرد: در مدت فعالیت شورا، از حضور نخبگان بخش‌های مختلف شهر استفاده کرده و نقشه راه شورای شهر بوشهر در دست تدوین است.

عضو شورای شهر بوشهر از استاندار بوشهر سه درخواست در حوزه شهری مطرح کرد و یادآور شد: ابتدا انتظار داریم استاندار بوشهر اجرای پارک لیان را به شورای شهر واگذار کندتا زمینه جذب سرمایه گذاران به این منطقه از شهر را فراهم کنیم.

هاشم زاده ادامه داد: از آنجا که برای اجرای دهکده گردشگری بوشهر هزینه‌های زیادی شده و اکنون این طرح بلاتکلیف است انتظار داریم با شرایط ویژه، این دهکده هم به شورا واگذار شود.

وی بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به این نوروز، شاهد حضور مسافران نوروزی در شهر بوشهر خواهیم بود و وضعیت فعلی ورودی شهر بوشهر زیبنده نیست.

عضو شورای شهر بوشهر گفت: از هفته آینده پروژه‌های خوبی تعریف خواهیم کرد و برای تسریع در کار در سه شیفت کاری این پروژه را اجرایی خواهیم کرد؛ از استاندار تقاضای حمایت مالی برای تکمیل ورودی شهر بوشهر را داریم.