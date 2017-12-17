کتاب «راز کلبه چوبی» در بهارستان مورد نقد و بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب « راز کلبه چوبی» نوشته بدری مشهدی با حضورمژگان داداشی رئیس اداره کتابخانه های عمومی، علیرضا حامی به‌عنوان منتقد ، بدری مشهدی به‌عنوان نویسنده کتاب ، مرحمتی عضو شورای شهر گلستان و چراغی مسئول فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه 2 و جمعی از دوستداران کتاب در کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرگلستان برگزار شد.

بنابر این گزارش، در ابتدای جلسه مژگان داداشی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهارستان ، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش ، اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین جلساتی شناخت بهتر جوانان از موضوع نقد و افزایش آگاهیهای فنی نویسندگان شهرستان از مقوله نگارش کتاب و ارتقا فرهنگ مطالعه می باشد.

در ادامه تعدادی از دوستداران کتاب به نقد بخشهایی از کتاب « راز کلبه چوبی» پرداختند .

سپس علیرضا حامی منتقد کتاب و از فعالان ادبی شهرستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلساتی گفت: فضا سازی ،شخصیت سازی ،دیالوگها ،ارتباط موضوعی و پیرنگ و جذب مخاطب بین فصول کتاب و زاویه دید کتاب مناسب و فنی نوشته شده بود.

وی افزود : ولی کتاب معایبی هم از جمله تصویر سازی ضعیف طرح روی جلد و میان صفحات ،استفاده از کلمات غیر مصطلح و استفاده اندک اصوات داشت .

بدری مشهدی نویسنده کتاب در ادامه با تشکر از رئیس فرهنگ دوست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جهت تشکیل این جلسه گفت: در این شهرستان دوستان خوبی پیدا کردم و خیلی خوشحالم که برای نوجوانی نوشتم که روزی فرمانروایان خانواده ها خواهند بود و نسلی فرهنگی را تربیت خواهند نمود.

وی اظهار داشت : یکی از بزرگترین مشکلات نوشتن کتاب در کشور عدم هماهنکی لازم بین سرویراستار،ناشر و نویسنده می باشد که شاید دلیل وجود مشکلات فزاوان در کتابها همین است.

نویسنده کتاب راز کلبه چوبی افزود:مشکل ضعف تصویر سازی کتاب من هم از عدم هماهنگی همین سه راس بود که انشا اله در آثار بعدی اصلاح خواهد شد.

بدری مشهدی در خصوص چاپ آثار بعدی خود بیان کرد : در آینده ای نزدیک مجموعه آثار داستان کوتاه ویژه نوجوانان و کتاب نقدی بر جداسازی مدارس در ایران را به چاپ خواهم رساند.