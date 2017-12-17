  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

هر هفته در شبکه پرس تی وی «خورشید طلوع خواهد کرد»

هر هفته در شبکه پرس تی وی «خورشید طلوع خواهد کرد»

برنامه هفتگی «خورشید طلوع خواهد کرد» در شبکه پرس تی وی به بررسی مهمترین موضوعات و مشکلات فلسطین می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، برنامه هفتگی «خورشید طلوع خواهد کرد» (The Sun Will Rise) به تهیه کنندگی روشن محمد صالح و احمد کابالو هر هفته به مدت ۲۵ دقیقه از لندن روی آنتن شبکه پرس تی وی می رود.

برنامه گفتگومحور «خورشید طلوع خواهد کرد» با اجرای روشن محمد صالح به بحث و بررسی راه و روش هایی که مردم فلسطین برای دستیابی به موفقیت طی می کنند، می پردازد.

تصویر - نریشن معرفی موضوع، پخش گزارش خبرنگار از غزه و کرانه باختری و مرور شبکه های اجتماعی از جمله آیتم های برنامه «خورشید طلوع خواهد کرد» است. از موضوعاتی که تاکنون در این برنامه مورد بررسی قرار گرفته است می توان به اعلامیه بالفور، به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی عربستان و همکاری انگلیس در نسل کشی فلسطینیان اشاره کرد.

برنامه «خورشید طلوع خواهد کرد» جمعه هر هفته ساعت ۱۸ به وقت تهران از به مدت ۲۷ دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این برنامه نیز شنبه ها ساعت ۰۵ و ۱۴، یکشنبه ساعت ۰۰:۰۵ بامداد و سه شنبه ساعت ۱۲ روی آنتن می رود.

کد مطلب 4174395
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها