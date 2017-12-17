هر هفته در شبکه پرس تی وی «خورشید طلوع خواهد کرد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، برنامه هفتگی «خورشید طلوع خواهد کرد» (The Sun Will Rise) به تهیه کنندگی روشن محمد صالح و احمد کابالو هر هفته به مدت ۲۵ دقیقه از لندن روی آنتن شبکه پرس تی وی می رود.

برنامه گفتگومحور «خورشید طلوع خواهد کرد» با اجرای روشن محمد صالح به بحث و بررسی راه و روش هایی که مردم فلسطین برای دستیابی به موفقیت طی می کنند، می پردازد.

تصویر - نریشن معرفی موضوع، پخش گزارش خبرنگار از غزه و کرانه باختری و مرور شبکه های اجتماعی از جمله آیتم های برنامه «خورشید طلوع خواهد کرد» است. از موضوعاتی که تاکنون در این برنامه مورد بررسی قرار گرفته است می توان به اعلامیه بالفور، به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی عربستان و همکاری انگلیس در نسل کشی فلسطینیان اشاره کرد.

برنامه «خورشید طلوع خواهد کرد» جمعه هر هفته ساعت ۱۸ به وقت تهران از به مدت ۲۷ دقیقه از شبکه پرس تی وی پخش می شود. تکرار این برنامه نیز شنبه ها ساعت ۰۵ و ۱۴، یکشنبه ساعت ۰۰:۰۵ بامداد و سه شنبه ساعت ۱۲ روی آنتن می رود.