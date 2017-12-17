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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

تصویربرداری «۸۷ متر» از ۲۰ درصد گذشت/ادامه ماجراهای بین ۲ خانواده

تصویربرداری «۸۷ متر» از ۲۰ درصد گذشت/ادامه ماجراهای بین ۲ خانواده

ضبط و تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «۸۷ متر» کیانوش عیاری از مرز ۲۰ درصد عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «۸۷ متر» به کارگردانی کیانوش عیاری در تهران و در لوکیشن اصلی با ماجراهایی که برای دو خانواده اصلی قصه یعنی پوردَوَرانی ها و خلیلی ها رخ می دهد، همچنان ادامه دارد.

عوامل سریال مدتی است در لوکیشن اصلی سریال که منزلی در خیابان نیلوفر تهران است، مشغول تصویربرداری هستند و ماجراهای دعوای خانواده پوردَوَرانی و خلیلی برای اثاث کشی به منزلی که توسط یک کلاهبردار همزمان به آنها فروخته شده است، ضبط می شود.

علی دهکردی، فریبا کامران، دیبا زاهدی، حسین سلیمانی و غزل شجاعی به عنوان خانواده پوردَوَرانی و مهران رجبی، شهین تسلیمی، ملیکا نصیری، عرفان آصفی و الهه خادمی به عنوان خانواده خلیلی این روزها در این لوکیشن مقابل دوربین می روند و تصویربرداری تا یک هفته دیگر در این منزل ادامه خواهد داشت.

تدوین همزمان سریال نیز در حال انجام است و تاکنون ۶ قسمت کامل سریال «۸۷ متر» گرفته شده است.

مجموعه تلویزیونی «۸۷ متر» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در دست تولید است.

کد مطلب 4174419
عطیه موذن

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