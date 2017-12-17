تصویربرداری «۸۷ متر» از ۲۰ درصد گذشت/ادامه ماجراهای بین ۲ خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «۸۷ متر» به کارگردانی کیانوش عیاری در تهران و در لوکیشن اصلی با ماجراهایی که برای دو خانواده اصلی قصه یعنی پوردَوَرانی ها و خلیلی ها رخ می دهد، همچنان ادامه دارد.

عوامل سریال مدتی است در لوکیشن اصلی سریال که منزلی در خیابان نیلوفر تهران است، مشغول تصویربرداری هستند و ماجراهای دعوای خانواده پوردَوَرانی و خلیلی برای اثاث کشی به منزلی که توسط یک کلاهبردار همزمان به آنها فروخته شده است، ضبط می شود.

علی دهکردی، فریبا کامران، دیبا زاهدی، حسین سلیمانی و غزل شجاعی به عنوان خانواده پوردَوَرانی و مهران رجبی، شهین تسلیمی، ملیکا نصیری، عرفان آصفی و الهه خادمی به عنوان خانواده خلیلی این روزها در این لوکیشن مقابل دوربین می روند و تصویربرداری تا یک هفته دیگر در این منزل ادامه خواهد داشت.

تدوین همزمان سریال نیز در حال انجام است و تاکنون ۶ قسمت کامل سریال «۸۷ متر» گرفته شده است.

مجموعه تلویزیونی «۸۷ متر» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در دست تولید است.