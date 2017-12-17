به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، الک بالدوین قصد دارد بر اساس کتاب «نمی توانی آمریکا را بدون من هجی کنی» نوشته مشترک خود با کورت اندرسون را در قالب یک تئاتر تک نفره در تئاتر برادوی به صحنه ببرد. کتاب «نمی توانی آمریکا را بدون من هجی کنی» اثری هجوآمیز از اولین سال حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید است.

لورن مایکل قرار است تهیه کنندگی این تئاتر تک نفره را بر عهده داشته باشد.

بالدوین در این باره گفته است که با اجازه لورن مایکل این تئاتر تک نفره را از کتاب «نمی توانی آمریکا را بدون من هجی کنی» نوشته است؛ برداشتی که بالدوین از وجه روشنفکرانه دونالد ترامپ دارد.

پیش از این نیز تئاتر تک نفره ای توسط ویل فرل با عنوان «به آمریکا خوش آمدی: شب نهایی با جرج دبلیو بوش»، در سال ۲۰۰۹ در « Cort Theatre» اجرا شده بود.

اجرای بالدوین نیز به نوعی در ادامه اجرایی است که ویل فرل اجرا کرده بود که پخش زنده نیز می شد.