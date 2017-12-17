راه اندازی جشنواره محتوای دیجیتال موجب بروز استعدادها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ضیایی پرور در سومین اجلاس استانی نماز با عنوان فضای مجازی و نماز که روز یکشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه در حال حاضر بزرگترین گنجینه محتوایی در فضای مجازی متعلق به حوزه های علمیه است و باید طلاب و روحانیون بشدت خود را در این بخش تقویت کنند تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

وی اضافه کرد: باید محتوای معارف اسلامی و مسائل مرتبط با نماز به فرمت های قابل انتشار در فضای مجازی شود تا بتوانیم در این بخش نیز تاثیرگذار باشیم.

معاون مرکز فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآورشد: بیش از ۸۳ درصد کل محتوای جهان در فضای مجازی، تصویری است و در سال جاری برای حمایت از توسعه محتوی در مرکز فناوری فضای مجازی بیش از ۹۰ عنوان موضوع که مانع تولید محتوی هستند شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در کنار هر مسجد یک کانون فرهنگی داریم که با تقویت کانون های دیجیتال باید در این مسیر با قدرت حاضر شویم.

ضیایی پور اضافه کرد: راه اندازی جشنواره تولید محتوای نماز می تواند در شناسایی استعدادهای این بخش موثر باشد و ما را در اهداف تعیین شده رهنمون سازد.

وی گفت: آموزش و پرورش هم می تواند نحوه ارتباط دانش آموزان با نماز را آموزش دهد. نصب اپ های اذان و اوقات شرعی در گوشی های هوشمند می تواند از راهکارهای موثر در ترویج نماز باشد.

معاون مرکز فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد:روحانیون باید در فضای مجازی حضور موثری داشته باشند و به شبهات جوانان پاسخ دهند و در واقع این فضا را یک منبر بدانند و اگر هر روحانی یک کانال داشته باشد می تواند از این فرصت در ترویج دین و نماز استفاده کند.

وی اظهارداشت: داستان نویسی کوتاه در مورد نماز، دل نوشته های قرآنی و نماز، مسابقه عکس و نماز، اذان در فضای مجازی، نذر وقف فرهنگ در این فضا و ضرورت تبدیل نماز و ایات با فرمت های مجازی مانند بازی و سرگرمی، ویدئو و اپلیکیشن می توانند در تبلیغ دینی موثر باشد.

ضیایی پور بیان کرد: جشنواره رسانه های اجتماعی در حوزه فنآوری و مهارت تاکنون ۱۵۰۰ کانال تلگرامی را شناسایی کردیم و با داشتن نقشه مساجد و نمازخانه ها در فضای مجازی و درج پیام روزانه در تلگرام حضور نقش آفرینی داریم.

در این مراسم که آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، زاهدی استاندار، آیت الله تاکندی عضو سابق مجلس خبرگان، ائمه جمعه و جماعات، مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند از دستگاههای اجرایی که در اقامه نماز موفق عمل کرده بودند و نیز اثار برتر دیجیتال ارائه شده در فضای مجازی با موضوع نماز تجلیل شد.

