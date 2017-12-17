امثال کاظم جلالی و بهروز نعمتی تکلیف خودشان را معلوم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان جلسه علنی امروز و با ارائه تذکر آیین نامه ای، به قطع میکروفن خود توسط مطهری در تذکر نوبت قبلی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که نماینده بدون رعایت نوبت می تواند تا ۵ دقیقه نطق داشته باشد و در ماده ۸۳ نیز آمده است که اگر نماینده ای از موضوع خارج شد، باید دو بار به او تذکر داده شود و جایی برای خاموش کردن میکروفن نگذاشته است.

وی خطاب به مطهری ادامه داد: اگر شما اجازه تذکر نمی دادید و وارد بحث بعدی می شدیم، انتظاری نبود اما وقتی اجازه تذکر می دهید، باید تذکر را بشنوید.

نقوی حسینی با بیان اینکه در برخی نطق ها حرف هایی مطرح می شود که در شأن مردم و مجلس نیست، عنوان کرد: اینکه گفته می شود مجلس عصاره فضایل شورای نگهبان است نه مردم، این هم توهین به مردم و هم توهین به مجلس و هم توهین به شورای نگهبان است.

نماینده مردم ورامین در مجلس همچنین به نطق مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مردم تهران و اظهارات وی مبنی بر حمایت اصولگرایان از روحانی اشاره کرد و گفت: من اصولگرا هستم و به آقای روحانی رای نداده ام و عملکرد ایشان را هم قبول ندارم، اما سوال این است که آیا کسانی مانند آقای مصباحی مقدم در این مملکت اصولگرا هستند یا خیر؟ امثال آقای کاظم جلالی و بهروز نعمتی که برای آقای روحانی ستاد زدند و از ایشان حمایت کردند، اصولگرا هستند یا خیر؟ تکلیف خودشان را معلوم کنند، با این روش نمی شود حرکت کرد.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس و بی توجهی به سوگندشان گفت: ۱۸۰ نماینده طرح سوال از رئیس جمهور درباره موضوع موسسات مالی و اعتباری مطرح کرده اند، اما این موضوع به جریان نمی افتد؛ چرا مجلس را با دست خودمان تضعیف می کنیم؟

پس از تذکر نقوی حسینی، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به وی گفت: علت قطع تریبون این بود که موضوع تکراری مطرح نشود و شما هم سخت نگیرید.