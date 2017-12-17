به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس در پایان جلسه علنی امروز و در پاسخ به اظهارات مصطفی کواکبیان دیگر نماینده تهران که در نطقش به انتقاد از دولت روحانی پرداخته و برخی اصول گرایان را دخیل دانسته بود، اظهار داشت: هر نوع انحصاری بد است؛ ما و آقای کواکبیان در یک جبهه برای رای آوردن آقای روحانی تلاش کردیم و اصول گرایان معتدل نیز تلاش کردند.

وی خطاب به کواکبیان ادامه داد: خود شما و خیلی دیگر از دوستان در این مجلس از اصول گرایان معتدل قدردانی کردید و حالا هم انتخابات ریاست جمهوری تمام شده، چرا دیگر دامن می زنید!؟

نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: والله همان کاری را که به شما دادند به اصول گرایان معتدل نیز دادند؛ برای کدام یک از استانداران یا مدیران کل از اصول گرایان معتدل نظرخواهی شده است؟ این گلایه ها برای چیست و چه چیزی را می خواهید ثابت کنید؟

نعمتی با بیان اینکه 24 میلیون رای آقای روحانی فقط با کمک اصلاح طلب یا اصول گرایان قابل جمع شدن نبود، عنوان کرد: اگر این همراهی نبود همان کسانی که ما آنها را اصول گرایان تندرو می دانیم امروز رئیس جمهور شده بودند؛ خواهش می کنم که این بحث را تمام کنید.

پس از تذکر نعمتی، کواکبیان هم در تذکر مشابهی خطاب به وی گفت: دوستان به حرف من توجه نکردند. من گفتم هیچ حزب اصول گرایی در جمنا ... (کواکبیان در اینجا حرفش را ناتمام گذاشت)

وی افزود: آقای نعمتی که در فهرست ما بوده می گوید من اصول گرا هستم، الله اکبر!

کواکبیان ادامه داد: من وکیل الدوله نیستم، من وکیل ملت هستم.

پس از پایان سخنان کواکبیان، نعمتی با عصبانیت به سراغ وی رفت و با هم مشغول جر و بحث شدند.