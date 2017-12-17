مقاومت بانک ها در برابر تصمیم دولت برای استمهال وام زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، فرهاد تجری نماینده مردم سرپل ذهاب ضمن تشکر از تمامی نمایندگانی که از روز نخست حادثه زلزله کرمانشاه در این استان حضور یافتند، در تذکر شفاهی به بنیاد مسکن گفت: با توجه به اینکه فصل سرما در راه است واگذاری و جا نمایی کانکس ها ضروری است و مردم خواستار این هستند که هرچه سریع تر این اقدام صورت گیرد و وعده هایی که داده شده در فرصت ۲ ماهه محقق شده و بروکراسی اداری تا حدودی پایان یابد.

نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم استمهال وام و تسهیلات قبلی و تصویب آن در دولت و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی و استانداری متاسفانه شاهد مقاومت بانک ها به ویژه بانک رسالت، بانک صادرات و برخی بانک های دیگر هستیم که زیر بار نمی روند و به صورت غیرقانونی سبب شده اند که از حساب ضامنان و زلزله زدگان برداشت شود که نافی دستور دولت و امتیازی بوده که برای زلزله زدگان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی نهادی بوده که نهایت کم لطفی را در حق زلزله زدگان اعمال کرده است، افزود: بخش دامی و جایگاه دام و علوفه و میزان خسارت هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد که باید سریع تر رسیدگی شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار امهال تسهیلات حوزه انتخابیه متبوعش به صورت یکسان شد.

علی مطهری پس از پایان تذکر تجری گفت: بنده در جلسه اخیر شورای عالی مدیریت بحران حضور داشتم که مقرر شد ۴ هزار تن علوفه برای منطقه زلزله زده ارسال شود که انشاء الله به زودی انجام می شود.