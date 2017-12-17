محیط زیست خبر کشف گوشت خرس در تهران را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران (سامات) رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازی طی روزهای گذشته مبنی بر کشف ۴۵۰ کیلوگرم گوشت خرس، گراز وحشی و الاغ از مغازه های جنوب تهران گفت: موضوع کشف گوشتهای آلوده و یک تخته پوست خرس مربوط به آبان ماه سال گذشته بوده است.

زهره عبادتی با اعلام این موضوع اظهار کرد: در اوایل آبان ماه سال ۹۵، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با همکاری اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری نسبت به شناسایی و کشف و ضبط مقادیری گوشت مشکوک و یک مورد پوست خرس از محل توزیع گوشت قرمز در روستای عماد آور این شهرستان اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه همزمان با این کشفیات فرد مجرم، بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: پوست خرس ضبط شده نیز به یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تحویل و اطلاع رسانی لازم در خصوص این خبر از طریق سایت اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران انجام شد.

عبادتی تصریح کرد: در سال گذشته بر اساس بررسی و تایید اداره دامپزشکی شهرستان ری، گوشتهای شناسایی شده تنها متعلق به تعداد پنج راس گراز وحشی بوده و طی پیگیری های امروز از مبادی مربوطه بخصوص اداره دامپزشکی هیچگونه مورد مشابهی برای ایام گذشته گزارش نشده و لذا اخبار منتشر شده در تاریخ ٩٦/٩/٢٤ در فضای مجازی و سایت های خبری با محتوای کشف گوشت خرس و الاغ در مغازه های جنوب تهران صحت ندارد.

آبان ماه سال گذشته خبر مربوط به کشف گوشتهای آلوده و یک تخته پوست خرس در حوزه شهرستان در سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران و رسانه‌ها منتشر شده بود.