دفاع عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر ازمرمت واحیای موزه سیمین و جلال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیل آبادی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای فرهنگی در پایتخت، بیان داشت: البته در کنار توسعه زیرساختهای فرهنگی باید نسبت به پیوستهای فرهنگی و جانمایی فضاهای فرهنگی نیز اقدام های لازم صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باز زنده سازی خانه مشاهیر؛ تهران را تبدیل به شهر فرهنگی می کند ،گفت: این اقدام کار ارزنده و خوبی است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر اینکه در کنار مرمت و بازنده سازی خانه مشاهیر باید در نگهداری و توسعه اندیشه آنان نیز گام برداریم، ادامه داد: البته در مرمت و احیا خانه بزرگان ادبی و هنری کشور باید تلاش کنیم اصالت بنا حفظ شود.

خلیل آبادی با بیان اینکه احیا و باز زنده سازی خانه مشاهیر و نخبگان بسیار ارزشمند و پسندیده است، گفت: این امر تهران را به پایتخت فرهنگی قابل توجه تبدیل کرده و هویت فرهنگی ما را تقویت خواهد کرد.

رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه یکی از وظایف مدیریت شهری حفظ هویت شهری و تاریخی است، افزود: میراث فرهنگی پایه های تمدنی ما را تشکیل می دهند و باید با حفظ ابنیه ها و بناهای تاریخی فرهنگ اصلی خود را به خوبی حفظ کنیم.

به گفته خلیل آبادی حفظ هویت تاریخی و فرهنگی و توسعه آن در راستای وظایف فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری به شمار می آید.

وی با اشاره به اینکه توجه به نویسندگان، هنرمندان و بزرگان عرصه ادب و هنر کشور اهمیت زیادی در تقویت پایه های فرهنگ ملی دارد، گفت:‌ نویسندگان و هنرمندان به‌عنوان بخشی از مالکان فکری جامعه نیازمند توجه بیشتری هستند، بنابراین ترویج اندیشه های نخبگان کشورمنشا اثرگذاری در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی در جامعه خواهد بود.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، زنده نگه داشتن وجوه تاریخی زندگی نویسندگان و هنرمندان به ارتقای سطح ذائقه هنری و فرهنگی شهروندان بسیار کمک می کند و باید تلاش کنیم اصالت تاریخی و ساختار اولیه این خانه موزه ها تغییر نکند.

بر اساس این گزارش، خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور با زیربنای حدود ۲۵۰ مترمربع، شامل ۲ طبقه در بن بست ارض خیابان دزاشیب در منطقه ۱ شهرداری تهران و در فاصله کمی از میدان قدس واقع شده و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران مسئولیت مرمت و بازسازی آن را به عهده دارد که به زودی به بهره برداری می رسد.

خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور در برگیرنده کلیه آثار پژوهشی و تحقیقاتی، یادمان ها، هدایا، دست نوشته ها، کتب و مجلات، تصاویر و فیلم ها و گفتگوها و دیگر آثار مادی و معنوی مرتبط با جلال و سیمین است که توسط تیم های تحقیقاتی، ادیبان، فرهیختگان، دانشمندان، نزدیکان، آشنایان و دوستان جلال و سیمین در اختیار این مجموعه قرار گرفته تا به صورت یکپارچه، منسجم و متمرکز به پویشگران ادبی و علمی و همچنین بازدیدکنندگان عمومی و علاقمند به جلال و سیمین، امکانات وسیعی را جهت آشنایی، شناخت شخصیت و دیدگاه جلال و سیمین ارائه کند.

پروژه های شاخص فرهنگی شامل باغ کتاب تهران،مسجد ۷۲ تن، باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر، سراسر نمای مقاومت (پانورامای دفاع مقدس)، پردیس تئاتر تهران، پردیس سینمایی ملت، پردیس سینمایی تماشا،پردیس آزادی، خانه موزه انتظامی، خانه موزه آیت الله شهید بهشتی، آیت الله شهید مطهری و موزه علوم و نجوم دار آباد تنها بخشی از پروژه های فرهنگی به شمار می آید که طی یک دهه اخیر از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ساخته و در اختیار اهالی و شهروندان تهرانی قرار گرفته است.