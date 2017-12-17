کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه در کنار گلزار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد.

سید کمال الدین دولتخواه در آیین بیان داشت: دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از شهدای شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که دانشگاهش در فلوریدای آمریکا را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.

رئیس بنیاد شهید شهرستان کهگیلویه بیان داشت: معرفی سبک زندگی شهدا و آشنایی با آن، انتقال مفاهیم شهید و شهادت و دفاع مقدس به نسل امروز از اهداف برگزاری این کنگره است.

دولتخواه افزود: با هدف شناساندن شخصیت علمی و سیاسی دانشجوی شهید هدایت لله طیب کنگره ملی این شهید در دهدشت برگزار شد.

به گزارش مهر این کنگره مدت دو روز در شهر دهدشت در حال برگزار است.