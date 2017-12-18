آخرین وضعیت برگزاری بازی استقلال با ایرانجوان به خاطر آلودگی هوا

سعید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال لغو بازی امروز استقلال تهران مقابل ایرانجوان بوشهر به دلیل آلودگی هوای تهران گفت: ساعت ۱۰ صبح امروز قرار است جلسه ای را برگزار کنیم. از سازمان هواشناسی استعلام گرفتیم و قرار است مسئولان کمیته های مربوطه درباره برگزاری این بازی، تصمیم گیری کنند.

مسئول کمیته مسابقات فوتبال افزود: دیدار پرسپولیس بدون هیچ تغییری سه شنبه برگزار می شود و اگر قرار بر تغییر زمان بازی استقلال باشد احتمال دارد بازی استقلال را به روز چهارشنبه موکول کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران قرار است طبق برنامه، ساعت ۱۶:۲۰ امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ایرانجوان بوشهر برود.