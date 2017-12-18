  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت برگزاری بازی استقلال با ایرانجوان به خاطر آلودگی هوا

آخرین وضعیت برگزاری بازی استقلال با ایرانجوان به خاطر آلودگی هوا

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: تکلیف برگزاری بازی امروز استقلال و ایرانجوان بوشهر در جام حذفی بعد از جلسه صبح امروز مشخص می‌شود.

سعید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال لغو بازی امروز استقلال تهران مقابل ایرانجوان بوشهر به دلیل آلودگی هوای تهران گفت: ساعت ۱۰ صبح امروز قرار است جلسه ای را برگزار کنیم. از سازمان هواشناسی استعلام گرفتیم و قرار است مسئولان کمیته های مربوطه درباره برگزاری این بازی، تصمیم گیری کنند.

مسئول کمیته مسابقات فوتبال افزود: دیدار پرسپولیس بدون هیچ تغییری سه شنبه برگزار می شود و اگر قرار بر تغییر زمان بازی استقلال باشد احتمال دارد بازی استقلال را به روز چهارشنبه موکول کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران قرار است طبق برنامه، ساعت ۱۶:۲۰ امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ایرانجوان بوشهر برود.

کد مطلب 4175228
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه