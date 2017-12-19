  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

معاون دادگستری اردبیل به مهر خبر داد؛

شناسایی ۲۳۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز ویلا در یک روستای نمین

شناسایی ۲۳۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز ویلا در یک روستای نمین

اردبیل - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از شناسایی ۲۳۲ مورد ساخت‌وساز غیر مجاز ویلا در روستای «نیارق» شهرستان نمین خبر داد.

یوسف خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: غفلت سال های گذشته موجب برخی ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق روستایی شده است.

وی افزود: متاسفانه در روستای نیارق نیز در محل اراضی زراعی و منابع طبیعی ساخت و سازهای خلاف قانون صورت گرفته و اغلب آن ساختمان های ویلایی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: مسئولیت تمامی ساخت و سازها در روستاها با دهیاران است و ضروری است بخشداران بر عملکرد دهیاران و فرمانداران بر عملکرد بخشداران نظارت داشته باشند.

به گفته خدادادی با تشدید نظارت و بازرسی از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده روستاها ممانعت شده و در این خصوص از  ظرفیت دهیاران استفاده خواهد شد.

وی افزود:ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تخریب محیط زیست، اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده و چهره شهر و روستا را مختل می کند که به همین دلیل با متخلفان قویا برخورد می شود.

کد مطلب 4176378
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها