شناسایی ۲۳۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز ویلا در یک روستای نمین

یوسف خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: غفلت سال های گذشته موجب برخی ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق روستایی شده است.

وی افزود: متاسفانه در روستای نیارق نیز در محل اراضی زراعی و منابع طبیعی ساخت و سازهای خلاف قانون صورت گرفته و اغلب آن ساختمان های ویلایی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: مسئولیت تمامی ساخت و سازها در روستاها با دهیاران است و ضروری است بخشداران بر عملکرد دهیاران و فرمانداران بر عملکرد بخشداران نظارت داشته باشند.

به گفته خدادادی با تشدید نظارت و بازرسی از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده روستاها ممانعت شده و در این خصوص از ظرفیت دهیاران استفاده خواهد شد.

وی افزود:ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تخریب محیط زیست، اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده و چهره شهر و روستا را مختل می کند که به همین دلیل با متخلفان قویا برخورد می شود.