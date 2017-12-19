انتصاب سرپرست فناوری اطلاعات موسسه کاسپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، علی نعیمی با صدور این حکم افشین خدامرادی را به سمت سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فعالیت های موسسه و تاثیر بی بدیل آن در ارتقای کیفیت خدمات و رقابت پذیری موسسه، انتظار دارد با استفاده از توان کارشناسی، با بهینه سازی سخت افزاری و بهره گیری از خدمات متنوع الکترونیکی در حوزه بانکداری، زمینه ایجاد شفافیت در فرآیندها، اعمال کنترل های سیستمی، حفاظت داده ها و نگهداری از تجهیزات و سرمایه های موسسه در این بخش را مدنظر قرار دهید.