حذف شرط تصویب اعتبارنامه نمایندگان برای حضوردرانتخابات هیات رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده ۱۶ ایین نامه داخلی مقرر کردند انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آرا نمایندگان و انتخاب نواب رئیس، دبیران و حاضران هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبی و رای مخفی و با ورقه خواهد بود.

با اصلاح این ماده جمله صاحب رای حذف شد، بر این اساس منتخبانی که اعتبارنامه آنها به تصویب نرسیده است نیز می توانند در رای گیری هیات رئیسه مجلس شرکت کنند لذا پیش از تصویب اعتبارنامه نمایندگان انتخابات هیات رئیسه انجام می شود.

علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری مقرر شد تعیین نمایندگانی که در جلسه برای نطق وقت می خواهند به قید قرعه انجام شود.

پیش از این ترتیب اجازاتی که نمایندگان در جلسه برای نطق می خواستند با رعایت حق تقدم و قید شماره ترتیب بود.