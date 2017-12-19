طرح دو فوریتی مجلس برای حل مشکل بازنشستگان فولاد

به گزراش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در تذکری گفت: یکی از شئونات مجلس قانونگذاری است. ما در برنامه ششم دولت را مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد کردیم. الان چند ماهی است که بازنشستگان فولاد در تلاطم هستند. مجلس باید در بعد نظارتی قوی عمل کند.

ادیانی با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان گفت: طرح دوفوریتی برای حل مشکل بازنشستگان فولاد آماده شده است که از هیات رئیسه می خواهیم برای بررسی این طرح همکاری کند.

وی ادامه داد: در بودجه ۹۷ نیز راهکارهایی برای حل این مشکل دیده شده است.