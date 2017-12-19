وزیر خارجه از حقوق ایران در رژیم حقوقی دریای خزر دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بهروز بنیادی در تذکر شفاهی خود ضمن تشکر از وزیر امور خارجه به دلیل اقامه دعوا بر علیه ادعای پوچ نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: این اقدام آقای ظریف در تاریخ ماندگار می شود لذا از ایشان درخواست می کنم که با حساسیت از حقوق ایران در رژیم حقوقی دریای خزر دفاع کند چرا که اخبار خوبی در این زمینه به گوش نمی رسد.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سال گذشته بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر تصویب شد تا آن ها بتوانند با سن ۷۰ سال و ۱۰ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند اما متاسفانه هنوز این امر عملیاتی نشده و حقوق این بزرگواران برقرار نشده است.

وی از رئیس جمهور درخواست کرد که در موضوع استمهال وام کشاورزان دستور قاطع صادر کنند چرا که در بودجه سال ۹۶ این موضوع گنجانده شده بود.

بنیادی در تذکری به رئیس جمهور ادامه داد: باید به فریاد سپرده گذاران موسسه کاسپین برسند چرا که نه تنها این موسسه متعلق به فرشتگان تنها نیست بلکه موسساتی نظیر بدر توس، پیوند و غیره در این موسسه سهام دارند که متاسفانه تاکنون هیچگونه حق و حقوقی به آن ها پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری به رئیس جمهور تصریح کرد: مدیران کل در استان ها داریم که دچار رانت و فساد شده اند و زمانی که آن ها را به وزرا معرفی می کنیم متاسفانه هیچگونه عکس العملی نشان نمی دهند. جای تاسف دارد و انتظار ما این است که برای مبارزه با فساد وزرا در صف اول جبهه قرار بگیرند.