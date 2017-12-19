استفاده از ظرفیت نخبگان در حوزه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ سید بیوک موسوی در اجلاس استانی نماز و فضای مجازی، با اشاره به اقدامات متعددی که از سوی ستاد اقامه نماز استان صورت گرفته است، اظهار کرد: همه اقدامات و برنامه‌ های انجام شده توسط ستاد اقامه نماز، زیبنده استان است که پرداختن به موضوع تبلیغ نماز در فضای مجازی، یکی از این برنامه ‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: استان زنجان، مملو و سرشار از نخبگان توانمند در حوزه‌ های مختلف و با توانایی‌ های فراوان است که باید با مکانیزم مدونی، این پتانسیل شناسایی شده و ضمن تلاش در جهت رشد و توسعه آنها از ظرفیت، خلاقیت و ابتکار عمل این جوانان در پیشبرد امور بهره‌ مند شد.

موسوی با بیان اینکه زنجان، مدال پر افتخار پایتخت شور و شعور حسینی را بر سینه دارد و دیار غواصان دریادل می باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه امروز فضای مجازی به شکل بسیار گسترده ای در دسترس اقشار مختلف جامعه علی الخصوص جوانان قرار دارد، می توان از ظرفیت های فضای مجازی به نحو بسیار شایسته ای در راستای تبلیغ و ترویج نماز در جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه موسسات خیریه متعددی در حوزه ‌های مختلف از قبیل بهداشت، درمان، آموزش، تربیت و آموزش عالی در استان فعال هستند، اظهار کرد: همه این موسسات در موضوع نماز، نقش ‌آفرین و موثر هستند و باید زندگی اجتماعی هم به تناسب این عناوین و شعارهای مطرح ‌شده، رشد و توسعه پیدا کرده و رفتارهای جامعه به این سمت، حرکت کند.